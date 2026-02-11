La primera semifinal del Benidorm Fest 2026, ya sin Eurovisión, marca su peor dato de audiencia

Un antes y un después para el Benidorm Fest. La quinta edición del festival arrancó este martes por la noche con una primera semifinal marcada por los cambios de formato y la búsqueda de diferenciarse respecto a años anteriores. La desvinculación directa con el Festival de Eurovisión, provocada por la participación de Israel en el concurso, le quitó interés para el público general, lo que obligó al ente público a buscar razones para enganchar a la audiencia. Además, las altas horas de emisión fueron también un factor diferencial.

Según los datos que han trascendido, la primera semifinal registró una cuota de pantalla del 11,1 %, lo que convirtió al Benidorm Fest en el programa más visto de su tramo horario y en el tercer mejor dato del día en el conjunto de la televisión. Sin embargo, detrás de estas cifras se esconde la verdad: por primera vez en su historia, el certamen bajó del millón de espectadores de media. La emisión congregó a una media de 850.000 espectadores y alcanzó los 2,8 millones de espectadores únicos, lo que lo convierte en su peor dato histórico.

Kenneth, participante del Benidorm Fest / ROBERTO MORENO MOYA

En comparación directa, los datos de la gala bajaron respecto a los de 2025 en tres puntos y alrededor de 300.00 espectadores, aunque esta primera semifinal creció un 33% en impacto en redes respecto al año pasado, alcanzando 3,46 millones de visualizaciones y casi 57.000 interacciones. Además, destacó especialmente el seguimiento entre el público joven, ya que fue líder entre los espectadores de entre 13 y 24 años, con un 14 % de cuota.

Como viene siendo habitual en el festival, el impacto digital volvió a ser uno de los grandes indicadores de su alcance. El Benidorm Fest tuvo repercusión en 24 países a través de la red social X, donde se convirtió en trending topic tanto a nivel nacional como mundial durante la emisión. El 70,2 % de las publicaciones se realizaron desde España, aunque también se registraron datos relevantes en países como Colombia (13,6 %), México (2,6 %) y Estados Unidos (1,6 %). En total, se contabilizaron 46.900 menciones, de las que 34.000 procedieron de usuarios españoles.

Por sexos, el 62,3 % de las publicaciones correspondieron a hombres y el 37,7 % a mujeres, concentrándose la mayor actividad entre las 21 y la 1 horas de la madrugada. En este sentido, el interés digital creció de forma significativa en la hora previa al inicio de la gala, con un repunte notable entre las 21 y las 22 horas, y alcanzó su pico máximo a las 23 horas, momento en el que se registraron 12.065 menciones en X. A ello se sumó un elevado volumen de búsquedas en Google, con más de 20.000 consultas relacionadas con el festival.

Más allá del impacto en directo

En el ámbito de las plataformas digitales, Spotify y YouTube acumularon conjuntamente 78,1 millones de reproducciones vinculadas a las canciones del certamen. En Spotify, las escuchas superan los 7,3 millones, siendo Despierto amándote, de Miranda! y Bailamamá, que competirán en la segunda semifinal del jueves, la canción más reproducida hasta el momento. En YouTube, el tema más visto es Tú no me quieres, de The Quinquis, con 3,1 millones de visualizaciones. Por su parte, en RTVE Música, la canción más reproducida es T Amaré, de Tony Grox y LUCYCALYS, con 8.900 escuchas.