¿Quiénes son el Trío Guarneri de Praga? Conoce a la legendaria formación de música de cámara que actuará en Novelda

El legendario Trío Guarneri de Praga, considerado uno de los grandes tríos de la historia de la música de cámara, ofrecerá el cuarto concierto de la temporada dentro del ciclo Grandes Maestros del Festival Internacional de Música de Novelda. Esta cita, una de las más destacadas de la programación, tendrá lugar el próximo sábado 14 de febrero, a las 19 horas, en el Auditorio del Conservatorio Mestre Gomis de Novelda.

Bajo el título Romance en Praga, el programa propone un recorrido por algunas de las grandes obras del repertorio checo, con composiciones de Antonín Dvořák, Bedřich Smetana y Josef Suk. Un repertorio de marcado carácter romántico que convierte el concierto en una propuesta especialmente idónea para conmemorar el Día de San Valentín a través de la música.

El Trío Guarneri de Praga, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Pero, teniendo esto en cuenta, ¿quiénes son el Trío Guarneri de Praga? Formado por el violinista Čeněk Pavlík, el violonchelista Marek Jerie y el pianista Ivan Klánský, el Trío Guarneri de Praga es en la actualidad una de las formaciones camerísticas más respetadas del panorama internacional. Desde su fundación en 1986, el conjunto ha desarrollado una intensa actividad concertística que lo ha llevado a actuar en Europa, Estados Unidos, Canadá, México, Sudamérica, China, Japón, Australia y Filipinas.

A lo largo de su trayectoria han pasado por algunos de los escenarios y festivales más prestigiosos del mundo, como el Royal Concertgebouw de Ámsterdam, el Wigmore Hall de Londres, el Lucerne Festival, la Sydney Opera House, el Suntory Hall de Tokio, la Salle Pleyel de París, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Prague Spring Festival, el Rudolfinum o el Smetana Hall de Praga, entre muchos otros.

Su extensa discografía ha dejado una huella indeleble en la historia de la música de cámara, convirtiéndose en referencia para generaciones de intérpretes. Han grabado, entre otros repertorios, las integrales de los tríos con piano de Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Brahms, Dvořák y Shostakóvich para el sello Praga Digitals, así como las ediciones completas de los tríos para piano de Haydn, Schumann, Dvořák, Smetana y Suk para el prestigioso sello Supraphon.

Sus grabaciones han sido retransmitidas por emisoras internacionales como BBC, Radio France, Czech Radio, ORF o Radio Prague, y han recibido importantes reconocimientos de la crítica especializada, como el Diapason d’Or, Le Monde de la Musique o el Premio Choc. El trío debe su nombre, además, a los excepcionales instrumentos que utilizan sus integrantes: Čeněk Pavlík toca un violín Guarneri del Gesù de 1737, mientras que Marek Jerie interpreta un violonchelo Andrea Guarneri de 1694.

Cartel oficial del concierto dentro de la programación del Festival Internacional de Novelda / INFORMACIÓN

Próximos conciertos del festival

Bajo el lema El Destino, la programación 2025/2026 del festival contará con la participación de destacados intérpretes y formaciones internacionales. Entre las próximas citas destaca La Viena de Mozart, que tendrá lugar el 28 de febrero en el Auditorio del Centro Cívico, dentro del Ciclo Sinfónico, con un programa monográfico dedicado a Mozart a cargo de la Mediterranean Chamber Orchestra y su director titular, Carlos Santo, con motivo del 270º aniversario de su nacimiento y el 235º de su fallecimiento.

El 21 de marzo, el pianista Carlos Santo ofrecerá el recital Divina Comedia, incluido en el Ciclo La Nostra Terra, con un exigente programa con obras de Schumann, Chopin y Liszt. Por su parte, el 18 de abril, el pianista Josu de Solaun, junto a Carlos Santo, protagonizará el recital a dos pianos Secreto Sinfónico, dentro del Ciclo de Grandes Maestros, con la interpretación de las transcripciones de las Sinfonías nº 5 y 6 de Chaikovski, en la Ermita de Sant Felip.

Las entradas pueden adquirirse de forma online a través de la página web oficial del festival (www.noveldamusicfestival.com) o en el portal de venta de entradas www.giglon.com. También se pueden adquirir a través de un mensaje de WhatsApp o una llamada telefónica al número 633 34 82 98. Para los que prefieran adquirirlas de manera presencial, están disponibles en Librería Hamelín, Pardo Jordán Fotografía, Floristería Eva y El Escaparate, en Novelda, y en taquilla una hora antes del concierto. El precio de las entradas es de 20 euros, con un descuento del 50 % para menores de 30 años, previa acreditación.