¿Tienes un proyecto de serie o película? Ya puedes presentarlo al Festival de Cine de Alicante

Más de 300 películas o series en fase embrionaria se presentaron el pasado año al Laboratorio de Propuestas y Presentación de Proyectos de Ficción, que celebra este año su octava edición, dentro del Festival de Cine de Alicante con el apoyo de Impulsalicante, la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante, y la colaboración de la Fundación SGAE.

Esta nueva edición tendrá lugar del 25 al 29 de mayo, durante la celebración de la 23ª edición del festival, en las instalaciones de Puerta Ferrisa, con la opción de inscribirse de forma online, para todos aquellos que no puedan desplazarse hasta Alicante. El laboratorio está dirigido a productores, directores, guionistas o cualquier persona con un proyecto de ficción tanto serie como largometraje que quiera analizarlo para su futura presentación.

La entrada será libre, previa inscripción, y se podrá apuntar gente de oyente sin presentar proyecto. La ficha de inscripción y el proyecto se presentarán antes del 19 de abril mediante correo electrónico a info@festivaldealicante.com; para asistir como oyente el plazo se amplía hasta el 17 de mayo. Los 18 proyectos seleccionados se darán a conocer el 8 de mayo.

Premios

Entre los proyectos seleccionados se entregarán los siguientes galardones: Premio Impulsa al proyecto innovación; Premio À Punt al mejor proyecto de ficción nacional; Premio SGAE al proyecto más original y creativo; Premio Music Library, que otorga tarifa plana limitada a una producción con acceso a los catálogos de música de producción que sub-edita y distribuye valorado en 1.500€ y Premio Movibeta, premio de distribución en tarifa plana durante un año a festivales de cine en Movibeta sin tasas y Premio Welab Premio con 2.000 € de descuento directo en alquiler de equipos de cámara, lentes y accesorios de Welab.

Requisitos

Las bases se pueden consultar en este enlace de la página web del Festival de Cine de Alicante. Todos los participantes que presenten proyecto de ficción (serie, película, documental o webserie) deberán hacerlo acompañado de material de apoyo (Fichas, PDF, power points, clips de video etc.). El tiempo de exposición de cada proyecto será de 15 minutos. Tras el pitch o exposición el ponente dará la réplica con las preguntas y las dudas que le haya sugerido la exposición del proyecto.

La actividad consta de cinco jornadas en total: una con una mesa redonda, otra de teoría, otra de práctica simulacro de pitch y dos jornadas para presentación de proyectos por parte de los inscritos y valoración de los mismos.

Valoraciones

El director del Festival Internacional de Cine de Alicante, Vicente Seva, ha explicado que "estamos muy contentos con el recorrido de este laboratorio, que cada año atrae a más gente. Es una oportunidad para reunir a la industria, a productores y guionistas con televisiones y plataformas, que vienen en busca de proyectos de ficción", ha finalizado.

La concejala de Fomento y Desarrollo Local, Mari Carmen de España, ha resaltado que "es el octavo año que colaboramos con el Festival Internacional de Cine de Alicante para dar soporte a la industria cinematográfica alicantina y nacional con el objetivo de impulsar los proyectos de sus profesionales y fomentar el empleo en el sector", ha comentado la edil.