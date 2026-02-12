Luna Ki rompe su silencio y explica por qué abandonó (otra vez) el Benidorm Fest

Luna Ki no continuará vinculada al Benidorm Fest 2026. Tras abandonar el Palau d’Esports L’Illa nada más terminar su actuación en la primera semifinal, la cantante ha cancelado todos los compromisos que tenía previstos esta semana dentro del certamen alicantino y no realizará más apariciones públicas por el momento.

Su equipo lo ha confirmado a través de un comunicado en el que aclaran que la artista “tuvo que abandonar el recinto justo al finalizar su actuación, antes de que dieran comienzo las votaciones”, debido a “un episodio de ansiedad que requirió atención inmediata y su retirada del foco público”.

La decisión implica que Luna Ki no participará en el tradicional concierto del Euroclub junto al resto de artistas no clasificados, uno de los actos más esperados por los fans desplazados a Benidorm. El resto del cartel sí se mantiene.

El comunicado de Luna Ki: “La salud está por encima de cualquier espectáculo”

En el texto difundido por su equipo, se insiste en que “detrás de la artista que se sube al escenario hay una persona sensible” y que “la salud y el bienestar emocional de Luna están, y estarán siempre, por encima de cualquier compromiso profesional”.

Actualmente, según explican, la cantante “se encuentra descansando, contenida por su entorno y sus seres queridos”, y piden a medios y usuarios en redes “responsabilidad, empatía y respeto en estos momentos delicados”.

El comunicado también incluye un agradecimiento expreso a RTVE, y especialmente a María Eizaguirre y César Vallejo, por el “trato humano, comprensión y apoyo” brindado durante la situación.

La ausencia que marcó la primera semifinal

La marcha de Luna Ki fue uno de los momentos más comentados de la noche. Tras su actuación con Bomba de amor, su asiento en la ‘green room’ quedó vacío durante gran parte de la gala. Las alarmas saltaron cuando no regresó junto al resto de participantes.

Fueron los propios presentadores quienes confirmaron en directo que la artista se había retirado por indisposición. Posteriormente, RTVE trasladó que se encontraba bien, aunque no en condiciones de permanecer en el recinto.

Horas después se supo que no estaba entre los seis clasificados para la final del sábado 14 de febrero.

De la ‘bomba de amor’ al silencio

Antes de su retirada, Luna Ki defendió una propuesta visualmente sobria, alejada del colorido que desprende su canción. Sobre una escenografía blanca en forma de media luna, acompañada de dos bailarinas, ofreció un show más contenido de lo esperado.

Lo que nadie imaginaba es que esa actuación sería también su despedida del Benidorm Fest 2026.

Ahora, el foco ya no está en la clasificación, sino en su recuperación. Y en un mensaje que trasciende el festival: la salud mental también necesita escenario.