El laureado guitarrista Gabriel Bianco se estrena en el ciclo de guitarra del ADDA

El ciclo de guitarra del ADDA recibe por primera vez en Alicante a Gabriel Bianco (París, 1988), reconocido como uno de los guitarristas clásicos más destacados de la actualidad. Ganador de numerosos concursos internacionales -entre ellos el de la Guitar Foundation of America (EE UU, 2008) y el Andrés Segovia de Almuñécar (España, 2012)-, ha ofrecido conciertos en más de cincuenta países de todos los continentes y cuenta con ocho discos en su haber.

Esta cita -sábado 14 de febrero, a las 19 horas en el ADDA- promete convertirse en un acontecimiento especial para los amantes de la guitarra, ya que Bianco es aclamado internacionalmente por su virtuosismo, elegancia y profundidad expresiva y en Alicante ofrecerá un recital «lleno de matices, sensibilidad y fuerza musical, en el que desplegará todo su talento», señalan desde el Máster en Interpretación de Guitarra Clásica de la Universidad de Alicante, donde también se estrena.

El guitarrista ofrecerá un viaje por la música del siglo XIX, con obras de Regondi, Coste, Sor, Giuliani y Carcassi. El programa cobra valor añadido gracias al uso de una guitarra Lacôte original de 1830, un instrumento histórico que permitirá escuchar este repertorio con la sonoridad y el carácter propios de su época.

Formado inicialmente con su padre, Gabriel Bianco ingresó en 1997 en el Conservatorio Regional de París y en 2005 accedió por unanimidad al Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, donde obtuvo en 2008 el Primer Premio de guitarra y en 2015 el de música de cámara, ambos con felicitaciones del jurado.

Se ha presentado en salas de prestigio internacional como el Théâtre du Châtelet, el Festival Radio-France Occitanie o la Sala Chaikovski de Moscú.

Apasionado de la música de cámara, desde 2012 integra el cuarteto de guitarras Éclisses, con el que ha realizado numerosos arreglos y grabado cuatro discos para el sello Ad Vitam. Colabora habitualmente con artistas como Marina Viotti, Edgar Moreau, Maïté Louis, Mathilde Caldérini, Lola Descours y Kévin Amiel, entre otros. Además de sus dos discos solistas -con obras de Bach, Mertz, Koshkin, Da Milano, Scarlatti, Regondi y Paganini-, ha trabajado estrechamente con compositores contemporáneos como Sergio Assad, Karol Beffa, Camille Pépin y Thomas Viloteau, estrenando nuevas obras para guitarra sola y música de cámara.

Desde 2018 es profesor titular de guitarra en el Conservatorium van Amsterdam, donde dirige la sección de guitarra clásica y la enseñanza superior del instrumento.