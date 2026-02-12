Un libro solidario: Fernando Botella publica "Crearte. Despierta tu poder creativo"

El autor de Aspe Fernando Botella publica este jueves el libro Crearte. Despierta tu poder creativo (Roca Editorial), en el que invita a los lectores a dejar de vivir en modo automático y comenzar a diseñar una vida con intención, consciencia y amor propio. El 26 de marzo se presenta en Madrid y en Alicante lo hará probablemente el próximo mes de abril.

Con trece libros ya publicados, en esta ocasión el lanzamiento del nuevo ejemplar tiene además un propósito solidario: la totalidad de los ingresos generados por la venta del libro y los derechos de autor se destinarán a la Fundación Aladina, organización de referencia en España en el acompañamiento y apoyo a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias.

Crearte no es solo un libro de desarrollo personal; es una llamada de atención. Un recordatorio de que no necesitamos una vida perfecta para crear algo extraordinario. Fernando Botella anima a cada lector a convertirse en el artesano de su propia existencia, a reinventarse cada día y a comprender que no existe ninguna vida pequeña, sino formas de vivir dormidos.

A lo largo de sus páginas, el autor propone herramientas prácticas y reflexiones profundas para dejar atrás la queja, abandonar la anestesia emocional y empezar a tallar, pintar, escribir y sentir cada detalle del día a día con mayor plenitud. El mensaje es claro: la vida no es simplemente algo que sucede con el paso del tiempo; es nuestra única pertenencia real.

Sobre el autor Fernando Botella

La trayectoria de Fernando Botella como autor de más de una docena de libros ha sido reconocida por lectores y expertos. El escritor Ramiro Calle destaca que "la serenidad es uno de los bienes más preciados" y subraya que el autor ofrece claves para conquistar esa paz interior. La psicóloga y autora Ana Asensio resalta su capacidad para unir razón y corazón. Por su parte, Álex Corretja señala la importancia de encontrar la esencialidad dentro de uno mismo, un mensaje muy presente en esta nueva obra.

Con Crearte, Botella propone un viaje de transformación personal y un gesto de compromiso social, al tiempo que contribuye de manera directa a mejorar la vida de niños que luchan contra el cáncer.