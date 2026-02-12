Entre el óleo y el aerosol: Edufuzz expone su obra en el Club INFORMACIÓN
El artista valenciano inaugura este viernes, a las 19 horas, sus pinturas en la exposición "Más allá del viaje: realidad y miel"
La sala de exposiciones del Club INFORMACIÓN (Avenida Doctor Rico 17, Alicante) acoge la obra del artista Eduardo Escobar, conocido como Edufuzz, que presenta sus nuevas pinturas, reunidas bajo el título Más allá del viaje: realidad y miel. La exposición se inaugura este viernes, a las 19 horas, y se podrá contemplar hasta el 26 de marzo.
La muestra reúne una selección de sus obras más recientes -realizadas al óleo y con espray- en las que el artista desarrolla su lenguaje abstracto, caracterizado por la intensidad del trazo, estallido de color y la fuerza gestual con las que construye de forma orgánica una narrativa intensa.
En la nueva serie, Edufuzz centra su obra en los paisajes emocionales como territorios intangibles que miran hacia el interior y se alejan de la monotonía, de lo cotidiano y del paso del tiempo, en un espacio intermedio entre lo real y lo onírico.
El expresionismo abstracto, el posgrafiti, el art-brut y el paisaje oriental son las referencias artísticas de este artista valenciano que, mediante el uso del aerosol y el óleo, construye composiciones intensas y abiertas.
Sobre Edufuzz
Eduardo Escobar es un artista valenciano con una sólida proyección internacional, cuya obra ha alcanzado un notable reconocimiento en Estados Unidos. Inició su relación con la pintura desde la infancia, aunque fue tras comenzar sus estudios de Bellas Artes cuando definió plenamente su camino artístico.
A los 24 años se estableció en Andorra. Su lenguaje pictórico recuerda a los descensos vertiginosos sobre la nieve en una tabla de snowboard, donde la adrenalina desprendida se manifiesta en la intensidad del aerosol y en una vibrante explosión cromática, que da forma a un estilo propio desde el que canaliza su energía vital.
