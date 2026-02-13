Videopocast
Alana S. Portero, en el pódcast del suplemento ABRIL: "Yo escribo para intentar comprender la realidad"
Convertida en una de las voces más admiradas de la actual literatura en castellano gracias a su novela ‘La mala costumbre’, la autora protagoniza el episodio de esta semana de 'Libros y Cosas'
María Soto
Dentro de un par de meses se cumplirán tres años de la publicación de ‘La mala costumbre’ (Seix Barral), la novela con la que Alana S. Portero (Madrid, 1978) debutó en la ficción, un libro conmovedor y necesario que cuenta la historia de una mujer que, desde un barrio madrileño de clase obrera, marginal, lucha por construir su identidad hasta ser capaz de vivir sin miedo, con orgullo.
Sumida en la escritura de la siguiente, que llegará a las librerías el próximo mes de septiembre, la autora protagoniza esta semana un nuevo episodio de ‘Libros y Cosas’, el ‘videopodcast’ del suplemento literario ‘ABRIL’, del que fue colaboradora.
Durante la charla, Portero, que se convirtió en escritora para conocer ese mundo que sabía que existía, ajeno a la realidad que durante tanto tiempo se vio obligada a habitar, incluso en su propio cuerpo, explica el papel que en su vida desempeña la literatura y se detiene también en lo que estos últimos años han supuesto para ella, convertida en referente de la actual narrativa en castellano.
“Lo que intento es ver la fantasía en la realidad. Yo utilizo la realidad para evadirme de ella. Utilizo las cosas que he leído y que me han estimulado la imaginación y la emoción y las aplico en una realidad que se me hace extraña. Yo escribo para intentar comprender la realidad porque no la comprendo, no la he comprendido nunca, y entonces le pongo filtros delante, filtros de fantasía, literarios, metáforas, analogías, poética, todo lo que pillo, porque la realidad tal cual nunca la he entendido muy bien y no sé si la llegaré a entender”.
- Una amiga de la concejala de Hacienda, la hermana de su secretaria y otras 11 viviendas protegidas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante
- Juanma Lorente, abogado laboralista: “Cuantas más veces llegues tarde al trabajo, más difícil será para la empresa despedirte”
- Directo | La Torre de les Maçanes, Alcoy y Xixona registran rachas de viento de más de 140 km/h
- Vivienda irá a la Justicia para intentar revocar los visados a los adjudicatarios de pisos protegidos en Alicante que incumplan los requisitos
- El Carnaval de Alicante, en el aire: se suspende el acto de los colegios en la vía pública
- Sant Joan destrona a Torrevieja como el principal motor de la construcción de viviendas en Alicante
- La alerta por viento impone cambios en la fiesta de Carnaval en Elche
- La bonanza hotelera en Benidorm se topa con un 3,6 % de destrucción de empleo