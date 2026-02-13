Barry B, Samuraï y otros conciertos que no puedes perderte este fin de semana en Alicante

El nacimiento de una nueva estrella se vive en Alicante

Barry B, artista llamado a convertirse en uno de los nuevos ídolos del pop español, se presenta este viernes a las 21 horas en la Sala Baltimore Live (Marmarela). Tras su exitoso debut con el álbum Chato y s último EP lanzado hace unos meses, el músico se consolida con un estilo propio que combina potencia, lirismo y autenticidad, trascendiendo el rock tradicional. Su gira Infancia mal calibrada, que suma más de 70 conciertos por todo el país, ha triunfado recientemente en Madrid y Barcelona, y en el escenario Barry B ofrece temas que aportan una mirada personal sobre la juventud, recibiendo elogios tanto de la crítica como del público. Y es que su ascenso tan grande en tan poco tiempo parece presagiar un futuro más que prometedor para este «nuevo ídolo». Sala Baltimore Live, Alicante.

Samuraï, la rara avis del pop aterriza en San Vicente

Aroa Lorente, conocida artísticamente como Samuraï, continúa conquistando la escena musical española y este viernes se presenta a las 21 horas en la Sala The One de San Vicente del Raspeig. La cantante llega con su álbum El silencio del ruido, que ha llevado por numerosos escenarios del país, consiguiendo en casi todos ellos el sold out. Su pop-rock alternativo, con influencias del punk, refleja vivencias y recuerdos personales, poniendo especial cuidado en las melodías memorables y estribillos que atrapan. Samuraï ha compartido escenario con artistas como La La Love You o Dani Fernández, y recientemente publicó el tema En el aire junto a Leo Rizzi, aunque la artista ya se ha consolidado como una estrella por derecho propio. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

Los Conciertos del Baluarte cambian de ubicación

Este sábado a las 12 de la mañana continúa el ciclo de Conciertos del Baluarte en el Castillo de Santa Bárbara, que todavía no ha podido realizar ninguna de las actuaciones que tenía previstas debido al temporal sucedido en la provincia. Para solventarlo, la organización ha trasladado las actuaciones gratuitas, hasta nuevo aviso, a su sala Baltimore Live. La programación contará con el grupo masculino Mujeres, integrado por Yago, Arnau y Pol, que con su álbum Desde flores y entrañas han logrado innovar en la música, llevando sus temas por España y Europa; su último single, Alucinante, es un homenaje a la amistad y a la resiliencia en tiempos acelerados. También actuará la banda Los Calambres, que sorprende con su capacidad de fusionar estilos tan distintos como los perceptibles en temas como Roxanne de Police y María de la O de Lola Flores, ofreciendo directos que no dejan a nadie indiferente. Sala Baltimore Live, Alicante.

Doble sesión de jóvenes talentos femeninos

Euterpe acoge este viernes a las 22 horas a Yoly Saa, una de las voces femeninas más destacadas del momento. Apasionada de la música desde los 13 años, ha actuado en locales emblemáticos de Madrid como Libertad 8 y El Búho Real, logrado un millón de reproducciones con su sencillo Todo contigo, participado en Dúos Increíbles de TVE y en el Benidorm Fest, y compuesto para artistas como Malú o Luz Casal. Ahora, llega a la Sala Euterpe de Sant Joan d’Alacant con su último álbum, Mar de Ardora. Este sábado, por su parte, a la misma hora, será el turno de Grex, que ha sorprendido al público con una propuesta original y atractiva. Su gira Casi todo bien recorre el país repasando sus temas más celebrados, al tiempo que adelanta algunas canciones de su esperado próximo trabajo. Sala Euterpe de Sant Joan d’Alacant.

Yoly Saa, de actuar en el Benidorm Fest a la Sala Euterpe de Sant Joan d’Alacant. / INFORMACIÓN

Otra visita más de Café Quijano a la provincia

Con más de 25 años de trayectoria y numerosos éxitos a sus espaldas, Café Quijano llega este domingo al Teatro Circo de Orihuela a las 20 horas con su última gira Miami 1990-Tour 2026. En esta nueva etapa, el grupo recupera su esencia presentando un trabajo reciente que fusiona la frescura del pop con relatos convertidos en canciones concebidas para brillar en directo. Teatro Circo de Orihuela.

Cafe Quijano / INFORMACIÓN

El futuro del indie rock está en Aspe con Rata y Gluu!

Rata llega este viernes a Aspe para presentar el Borrachos Tour en la Sala La Fábrica a las 22 horas. Su propuesta surge de la unión de Daniel Sabater, baterista de 24 años formado en producción musical en Londres, y Felix Esteban, bajista y productor de Walls, quienes experimentan con indie rock y estribillos pop en formato dúo. Junto a ellos estarán Gluu!, que portarán su rock alternativo desde Alicante, con cinco músicos en escena entregados a un directo lleno de energía, sin artificios ni pretensiones. Estarán presentando su primer EP Boicot a Gluu!!! con temas característicos del grupo como Jazz y claqué o Pedazo de cabrón. Sala La Fábrica, Aspe.

Los alicantinos Gluu! presentarán su primer EP junto a Rata en Aspe. / Rafa Arjones

Música de cantautor con Pilar rejo y Richard Von

Teatro en Red se suma a la programación del segundo Festival Mediterráneo de Cantautores que se realizará en abril en las Cuevas de Canelobre con la actuación de la cantautora alicantina Pilar Arejo y el artista Richard Von. Será el sábado, a partir de las 20 horas, dentro del evento organizado por la cantautora Inma Serrano. Teatro en Red, Alicante.