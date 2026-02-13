Casting en Alicante para una película de terror: requisitos y fechas para participar

Una película de terror y un casting abierto. Human Art Casting busca personas que quieran una la oportunidad de participar como figurantes y en pequeñas partes de una película y de otros proyectos en desarrollo.

La convocatoria es presencial y tendrá lugar los próximos 2 y 3 de marzo, en horario de 10.00 a 14.00 horas, en el Edificio Puerta Ferrisa, situado en la calle Jorge Juan, 21, en pleno centro de Alicante.

La organización ha informado de que no es necesaria experiencia previa para participar en el proceso de selección. El casting está abierto a personas mayores de 18 años y de cualquier nacionalidad, con el objetivo de conformar un equipo diverso para las producciones previstas.

Eso sí, para poder asistir es imprescindible realizar un pre-registro previo a través de mensaje privado en la cuenta de instagram de Human Art Casting. Las personas interesadas deberán facilitar su nombre completo, un teléfono de contacto y el día elegido para acudir —2 ó 3 de marzo—.

Noticias relacionadas

Desde la agencia explican que, además de la posible participación en este largometraje de terror, los asistentes tendrán la oportunidad de crear su perfil profesional y registrarse en la base de datos de la empresa, lo que podría abrirles la puerta a futuros trabajos en el sector audiovisual.