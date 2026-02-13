Cinco propuestas teatrales para disfrutar este fin de semana en Alicante

Veinte años de gira por el mundo

La compañía argentina Timbre 4 celebra 20 años de gira ininterrumpida con este montaje que ha cosechado un éxito rotundo por más de 22 países. Claudio Tolcachir, uno de los máximos exponentes del teatro argentino actual, dirige y escribe esta obra, su primer texto teatral, que se estrenó en Buenos Aires en 2005.

La omisión de la familia Coleman retrata con crudeza y humor la convivencia asfixiante de una familia al borde del colapso y se ha convirtido en un fenómeno escénico que mantiene intacta su vigencia por la honestidad de su mirada y la fuerza de su propuesta actoral.

El Teatre Arniches recibe hoy el montaje argentino La omisión de la familia Coleman, de Timbre 4, que celebra dos décadas desde su estreno

Claudio Tolcachir es una de las figuras más influyentes del teatro contemporáneo en lengua española, reconocido por su mirada sensible y profunda sobre los vínculos humanos. Actor, dramaturgo y director argentino, fundador del emblemático espacio Timbre 4 en Buenos Aires, su trabajo, habitual en los principales teatros y festivales de España, destaca por una escritura precisa y emocional.

Aquí dirige la obra y el próximo mes de mayo estará en Alicante invitado por el Centro de Estudios Literarios Mario Benedetti de la UA y con otra obra como actor.

Teatre Arniches de Alicante. Viernes, 20:30h. Entradas desde 15€.

«Tarzán», el musical más salvaje en Elche

La legendaria historia de Tarzán, el rey de la selva, llega a los escenarios con una nueva superproducción que está de gira por más de 30 ciudades y que recala este fin de semana en el Gran Teatro de Elche con tres funciones.

De los productores Theatre Properties, llega la nueva adaptación del clásico de Edgar Rice Burroughs, Tarzán, el musical, una experiencia visual impactante con una escenografía que recrea la selva africana, vestuarios y caracterizaciones detalladas, y un elenco de acróbatas, bailarines, cantantes y actores que llenan el escenario de energía. El espectáculo invita a soñar con esta aventura donde la magia, la valentía y el poder de la familia son protagonistas.

Gran Teatro de Elche. Sábado, 17-20:30h; domingo, 17h. Entradas desde 40€.

Imagen de Tarzán, el musical. / INFORMACIÓN

«Mamma Mia!» encara su recta final en Alicante

El exitoso musical Mamma Mia! se encamina al final de su estancia en Alicante, que concluye el 22 de febrero. Esta historia de amor y amistad hilada por las canciones de ABBA cuenta con descuentos entre martes y jueves.

Teatro Principal de Alicante. Viernes y sábado (17-21h), domingo (16.30h). Desde 54€.

Uno de los momentos del musical "Mamma Mia!" / INFORMACIÓN

Un viaje por el turismo mediterráneo con L’Horta Teatre

Postals, de L’Horta Teatre, es una comedia con carácter documental y música en directo para todos los públicos que combina la banda sonora de nuestras vidas con imágenes reales de la memoria colectiva que viaja desde los años 70 y los primeros bikinis hasta los cruceros de hoy.

Teatro Calderón de Alcoy. Domingo, 19h. 12 euros.

Postals, de L'Horta Teatre / INFORMACIÓN

«El mueble», una comedia sobre la convivencia

Carlos y Tati serían la pareja ideal si no fuera porque el montaje de un sencillo mueble sacará a la luz su complicada convivencia después de veinticinco años. El mueble es una comedia de Juan Carlos Rubio y Yolanda García Serrano interpretada por Alejandro Vera y Gema Matarranz.

Teatro Castelar de Elda. Sábado, 20h. Desde 12 euros.