Julio Iglesias Jr. y los triunfadores del Cante de las Minas actuarán en el Principal de Alicante

El Teatro Principal de Alicante ha incluido dos nuevos espectáculos musicales en la programación de la actual temporada, que se celebrarán entre los meses de mayo y noviembre, después de que el coliseo haya anunciado en las últimas semanas dos cancelaciones, la de Las noches de Ortega y Hora veintipico, por motivos ajenos al teatro.

Uno de los nuevos espectáculos será el de Las Minas Flamenco Tour, el 21 de mayo a las 20 horas, que reunirá a algunos de los grandes ganadores del festival flamenco que se celebra cada año en la vecina provincia de Murcia.

Las Minas Flamenco Tour, presentada por la Fundación Cante de las Minas, lleva a los escenarios de toda España la esencia del Festival Internacional del Cante de las Minas, referente absoluto del flamenco desde hace más de sesenta años. Un espectáculo único que reúne a los grandes triunfadores de La Unión en cante, baile, guitarra e instrumento.

Los artistas que participan

La gira, producida por SO-LA-NA Entertainment, líder internacional en producciones de arte flamenco, recorrerá entre 2026 y 2027 más de cuarenta ciudades con un elenco excepcional de diez artistas, en una experiencia irrepetible y exclusiva en cada ciudad.

Premio Desplante (Baile): Salome Ramírez

Premio Lámpara Minera (Cante): Jesús Cobacho

Premio Desplante Juvenil (Baile): Matías Campos

Premio Filón (Piano): José Carlos Esteban

Premio Filón (Flauta): Ostalinda Suarez

Guitarra: Toni Abellán

Guitarra: Álvaro Mora

Cante: Ana Polanco

Cante: Miguel Rosendo

Las entradas, ya a la venta, oscilan entre los 18 y los 25 euros.

Cartel del espectáculo "Julio Iglesias Experience" / INFORMACIÓN

Julio Iglesias Experience llegará a final de año

Con dos funciones, el 11 y 12 de noviembre a las 20 horas, aterrizará el espectáculo Julio Iglesias Experience, a cargo de Julio Iglesias Jr., que pone voz a los grandes clásicos de su padre. Julio Iglesias Jr. interpreta los grandes éxitos alcanzados por su progenitor en el género de la música melódica y romántica.

Las entradas oscilan entre los 50 y los 75 euros.