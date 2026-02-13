El MACA prepara su primera exposición sobre Soledad Sevilla en Alicante
El museo inaugura el 20 de febrero "Esperando a Sempere", la serie de la artista valenciana en la que muestra su conexión con el artista de Onil
El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), el único centro de la provincia destacado en el panorama nacional por el Observatorio de la Cultura gracias a la programación ofrecida el pasado año, mantiene su apuesta para la nueva temporada, que arranca con otro peso pesado del arte contemporáneo y figura fundamental de la abstracción geométrica en España: Soledad Sevilla.
La artista valenciana -que en 2024 fue objeto de una retrospectiva en el Museo Nacional Reina Sofía por sus sesenta años de trayectoria, comisariada por la alicantina Isabel Tejeda, y que el pasado año viajó al IVAM de València- será la protagonista de la nueva exposición del MACA, la primera que dedica el museo alicantino a esta creadora que acumula reconocimientos: Premio Nacional de Artes Plásticas, Medalla de Oro a las Bellas Artes, Premio Velázquez de Artes Plásticas, Premio Arte y Mecenazgo, Doctora Honoris Causa de la Universidad de Granada, Académica de San Fernando y Premio Sempere de las artes y el pensamiento crítico en 2024, este último recibido el pasado año en Alicante, durante una visita al MACA al que donó varios de sus dibujos.
Conexión artística con Sempere
Coetánea y amiga de Eusebio Sempere, Soledad Sevilla presenta en Alicante la serie que muestra su estrecho vínculo con el artista de Onil, Esperando a Sempere, que da título a la exposición que se inaugura el próximo viernes 20 de febrero y que está comisariada por la conservadora del MACA, Rosa Castells.
Se trata de un proyecto, como señalan desde el museo, que cierra un círculo vital y creativo y que, al mismo tiempo, resulta imprescindible para el MACA por sus orígenes ligados al artista alicantino.
Sevilla (Valencia, 1944) y Sempere (Onil, 1923-1985) se conocieron en la década de 1960. Entre ambos surgió una admiración mutua y "una profunda y entrañable amistad", al tiempo que coincidían en algunos de los proyectos más relevantes en torno a la abstracción geométrica del contexto artístico español.
Un interés común por la línea, una práctica rigurosa de la composición y una deriva hacia lo sensitivo —hacia una geometría más blanda y emotiva o "emocional", como la define Tejeda— conectan la obra de ambos. Esta afinidad poética con el artista alicantino atraviesa toda la carrera de Sevilla: desde los inicios hasta su producción más reciente, como las series pintadas desde el verano de 2022 concebidas como inspiración y homenaje a su amigo.
Apuntes sobre Soledad Sevilla
Soledad Sevilla es una de las artistas más respetadas del panorama artístico nacional. Ha realizado más de 100 instalaciones y 70 exposiciones individuales. Desde finales de los años sesenta, su obra ha ampliado los límites entre pintura, luz y espacio mediante un lenguaje propio basado en la línea, el color y estructuras reticulares que revelan la poética del rigor formal. Su investigación constante sobre el módulo y sus variaciones ha dado lugar a un universo visual donde la repetición, la vibración y la sutileza construyen espacios eternos e infinitos.
El MACA apuesta por las grandes artistas
Pese a contar con un presupuesto escaso -el pasado año alcanzó los 350.000 euros entre el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana- el MACA continúa en su línea ascendente de visitantes, que en los últimos años ha superado las cien mil visitas anuales y ya roza el millón de espectadores desde su apertura en 2011.
El pasado año realizó tres grandes exposiciones alrededor de tres grandes mujeres artistas: la donostiarra Esther Ferrer, la alicantina Juana Francés y la estadounidense Kara Walker y, de nuevo, inicia la temporada con otra gran figura como Sevilla.
