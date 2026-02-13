Marcos Ruiz, el diseñador alicantino detrás de algunas de las propuestas del Benidorm Fest 2026

El diseñador de moda Marcos Ruiz, natural de Benidorm y afincado en Madrid, ha regresado un año más al Benidorm Fest como responsable del vestuario y estilismo de varios artistas y participantes del certamen, reforzando una vinculación con el festival que se remonta a sus primeras ediciones. Para Ruiz, el Benidorm Fest es algo más que una cita profesional: es un reencuentro con sus orígenes. “Benidorm no es solo un festival, Benidorm es mi casa, y venir aquí a trabajar es siempre un orgullo”, asegura.

En esta edición, el creador firma los diseños de los participantes Álvaro Mayo y Atyat, además de parte del vestuario de Luna Ki, y colabora también con artistas invitadas como Blanca Paloma y Chanel, con quienes mantiene una relación profesional continuada en distintos proyectos musicales y escénicos. De esta manera, su nombre se ha expandido por estos espacios, siendo un diseñador que ha colaborado también con artistas de la talla del dianense Óscar Lasarte, la cantante Lola Índigo, Chenoa o Vanesa Martín.

Luna Ki, durante su actuación en la primera semifinal del Benidorm Fest / ROBERTO MORENO MOYA

En esta edición, la primera en pisar el escenario del Benidorm Fest fue Luna Ki en la primera semifinal. Su actuación, que no convenció al jurado profesional ni a los espectadores, fue defendida con un outfit que pregonaba sensualidad y poderío. La artista lució un body tipo corsé de leopardo. La prenda, con escote corazón estructurado, lo combinó con botas altas hasta el muslo en un tono rojo intenso, de acabado satinado, que contrastaron con el body y aportaron un punto de fuerza y teatralidad a la performance.

Por su parte, en la segunda semifinal fue el encargado de dar forma al vestuario de Álvaro Mayo y Atyat. El primero presentó una estética urbana y deconstructivista, destacando una parte superior sin mangas con un estilo asimétrico y unos vaqueros de corte holgado con múltiples capas en la parte inferior. Sus bailarines siguen el mismo patrón, igual que en el caso de Atyat. Esta intérprete madrileña, con raíces árabes, mostró una puesta en escena que representó a la perfección el arte mudéjar y esa fusión de culturas que pregona.

Atyat presentará "Dopamina" en la segunda semifinal del Benidorm Fest / ROBERTO MORENO MOYA

Sobre el escenario Atyat emergió envuelta en un dorado faraónico. Portó un conjunto de dos piezas en un tono beige dorado con acabados metalizados que captaron la luz del escenario y fue en consonancia con el resto del espectáculo. En la parte superior llevó un crop top con tirantes finos con bandas que crearon dinamismo. Mientras, en la parte inferior siguió con una ampliación de esas bandas cruzadas, esta vez en forma de mallas, con aberturas estratégicas en caderas y muslos. Un estilo guerrero que simuló a la perfección su estética arabesca.

Además, también cuenta con otros tres diseños para invitados de la gala final del Benidorm Fest, aunque de momento no ha podido hacer un avance de los trajes, aunque sí que se conoce que Chanel y Blanca Paloma serán dos de las artistas que portarán sus creaciones. De esta manera, solo queda un nombre por desvelarse y del que no puede decir nada. Un éxito especial para un diseñador que comenzó en pandemia y que ya ha creado tendencia, siendo un habitual en el Benidorm Fest.