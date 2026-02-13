Nueva exposición en el Club INFORMACIÓN: Un viaje por los paisajes oníricos del artista Edufuzz

Aunque su nombre artístico, Edufuzz, remita al de un artista urbano, el valenciano Eduardo Escobar, formado en Bellas Artes, nunca ha pintado en la calle, pero sí utiliza el lenguaje del street art, al igual que tiene entre sus referencias el expresionismo abstracto, el art-brut y el paisaje oriental.

Edufuzz ha inaugurado este viernes en el Club INFORMACIÓN su exposición Más allá del viaje: realidad y miel, donde reúne una veintena de obras recientes de mediano formato y en las que el aerosol y el óleo se disputan el espacio en el lienzo para acabar conviviendo en una armonía sin estridencias.

Imagen de la exposición de Edufuzz / Jose Navarro

«Mis pinturas son una mezcla del espray y el óleo. Pinto paisajes oníricos en los que doy rienda suelta a ideas que salen de mi cabeza y que expreso mediante colores vivos y mucho ritmo», explica el propio artista sobre su obra, fruto de sus emociones y experiencias. «Para mí pintar es como escribir un libro, metafóricamente, donde a veces hay rabia, otras calma, no es nada lineal ni tengo una idea fija de lo que va a salir», añade este pintor, atraído por los colores, con los que dibuja sus «paisajes emocionales», que siempre son abstractos aunque a veces parten de motivos figurativos, como las montañas o los cielos.

«Me gusta mucho dibujar pero nunca he pensado en pintar figurativo», indica el artista, que antes del espray utilizaba el rotulador negro, a medio camino entre el cómic y el grafiti. Su obra abstracta goza de reconocimiento en Estados Unidos, más que en España, «donde hay un sentido más dramático de la pintura», considera.

Inauguración de la muestra "Más allá del viaje: realidad y miel" / Jose Navarro

La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 26 de marzo en la sala de exposiciones del Club INFORMACIÓN (avenida Dr. Rico, 17, Alicante), en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 21.30 horas.