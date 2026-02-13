Nueva exposición en el Club INFORMACIÓN: Un viaje por los paisajes oníricos del artista Edufuzz
Eduardo Escobar inaugura la muestra "Más allá del viaje: realidad y miel", que se podrá contemplar hasta el próximo 26 de marzo
Aunque su nombre artístico, Edufuzz, remita al de un artista urbano, el valenciano Eduardo Escobar, formado en Bellas Artes, nunca ha pintado en la calle, pero sí utiliza el lenguaje del street art, al igual que tiene entre sus referencias el expresionismo abstracto, el art-brut y el paisaje oriental.
Edufuzz ha inaugurado este viernes en el Club INFORMACIÓN su exposición Más allá del viaje: realidad y miel, donde reúne una veintena de obras recientes de mediano formato y en las que el aerosol y el óleo se disputan el espacio en el lienzo para acabar conviviendo en una armonía sin estridencias.
«Mis pinturas son una mezcla del espray y el óleo. Pinto paisajes oníricos en los que doy rienda suelta a ideas que salen de mi cabeza y que expreso mediante colores vivos y mucho ritmo», explica el propio artista sobre su obra, fruto de sus emociones y experiencias. «Para mí pintar es como escribir un libro, metafóricamente, donde a veces hay rabia, otras calma, no es nada lineal ni tengo una idea fija de lo que va a salir», añade este pintor, atraído por los colores, con los que dibuja sus «paisajes emocionales», que siempre son abstractos aunque a veces parten de motivos figurativos, como las montañas o los cielos.
«Me gusta mucho dibujar pero nunca he pensado en pintar figurativo», indica el artista, que antes del espray utilizaba el rotulador negro, a medio camino entre el cómic y el grafiti. Su obra abstracta goza de reconocimiento en Estados Unidos, más que en España, «donde hay un sentido más dramático de la pintura», considera.
La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 26 de marzo en la sala de exposiciones del Club INFORMACIÓN (avenida Dr. Rico, 17, Alicante), en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 21.30 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Uno de cada tres propietarios de los pisos protegidos en Les Naus en Alicante no estaban empadronados al detectarse las polémicas adjudicaciones
- Una amiga de la concejala de Hacienda, la hermana de su secretaria y otras 11 viviendas protegidas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante
- Juanma Lorente, abogado laboralista: “Cuantas más veces llegues tarde al trabajo, más difícil será para la empresa despedirte”
- Vivienda irá a la Justicia para intentar revocar los visados a los adjudicatarios de pisos protegidos en Alicante que incumplan los requisitos
- La Aemet pone en alerta a Alicante en vísperas del Carnaval: rachas que superarán los 90 km/h
- El Tajo ya puede trasvasar su máximo de 60 hectómetros mensuales y los regantes lo celebran: 'Ya era hora de disfrutar de cierta tranquilidad
- Directo | La Torre de les Maçanes, Alcoy y Xixona registran rachas de viento de más de 140 km/h
- El Carnaval de Alicante, en el aire: se suspende el acto de los colegios en la vía pública