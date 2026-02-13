Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: alerta por vientoEs-AlertAviso rojo norte ComunidadPartido suspendidoCarnaval en AlicanteRestauración calle de las setas
instagramlinkedin

Nueva exposición en el Club INFORMACIÓN: Un viaje por los paisajes oníricos del artista Edufuzz

Eduardo Escobar inaugura la muestra "Más allá del viaje: realidad y miel", que se podrá contemplar hasta el próximo 26 de marzo

Entre el óleo y el aerosol: Edufuzz expone su obra en el Club INFORMACIÓN

Entre el óleo y el aerosol: Edufuzz expone su obra en el Club INFORMACIÓN

África Prado

África Prado

Aunque su nombre artístico, Edufuzz, remita al de un artista urbano, el valenciano Eduardo Escobar, formado en Bellas Artes, nunca ha pintado en la calle, pero sí utiliza el lenguaje del street art, al igual que tiene entre sus referencias el expresionismo abstracto, el art-brut y el paisaje oriental.

Edufuzz ha inaugurado este viernes en el Club INFORMACIÓN su exposición Más allá del viaje: realidad y miel, donde reúne una veintena de obras recientes de mediano formato y en las que el aerosol y el óleo se disputan el espacio en el lienzo para acabar conviviendo en una armonía sin estridencias.

Imagen de la exposición de Edufuzz

Imagen de la exposición de Edufuzz / Jose Navarro

«Mis pinturas son una mezcla del espray y el óleo. Pinto paisajes oníricos en los que doy rienda suelta a ideas que salen de mi cabeza y que expreso mediante colores vivos y mucho ritmo», explica el propio artista sobre su obra, fruto de sus emociones y experiencias. «Para mí pintar es como escribir un libro, metafóricamente, donde a veces hay rabia, otras calma, no es nada lineal ni tengo una idea fija de lo que va a salir», añade este pintor, atraído por los colores, con los que dibuja sus «paisajes emocionales», que siempre son abstractos aunque a veces parten de motivos figurativos, como las montañas o los cielos.

«Me gusta mucho dibujar pero nunca he pensado en pintar figurativo», indica el artista, que antes del espray utilizaba el rotulador negro, a medio camino entre el cómic y el grafiti. Su obra abstracta goza de reconocimiento en Estados Unidos, más que en España, «donde hay un sentido más dramático de la pintura», considera.

Noticias relacionadas y más

Inauguración de la muestra &quot;Más allá del viaje: realidad y miel&quot;

Inauguración de la muestra "Más allá del viaje: realidad y miel" / Jose Navarro

La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 26 de marzo en la sala de exposiciones del Club INFORMACIÓN (avenida Dr. Rico, 17, Alicante), en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 21.30 horas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Uno de cada tres propietarios de los pisos protegidos en Les Naus en Alicante no estaban empadronados al detectarse las polémicas adjudicaciones
  2. Una amiga de la concejala de Hacienda, la hermana de su secretaria y otras 11 viviendas protegidas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante
  3. Juanma Lorente, abogado laboralista: “Cuantas más veces llegues tarde al trabajo, más difícil será para la empresa despedirte”
  4. Vivienda irá a la Justicia para intentar revocar los visados a los adjudicatarios de pisos protegidos en Alicante que incumplan los requisitos
  5. La Aemet pone en alerta a Alicante en vísperas del Carnaval: rachas que superarán los 90 km/h
  6. El Tajo ya puede trasvasar su máximo de 60 hectómetros mensuales y los regantes lo celebran: 'Ya era hora de disfrutar de cierta tranquilidad
  7. Directo | La Torre de les Maçanes, Alcoy y Xixona registran rachas de viento de más de 140 km/h
  8. El Carnaval de Alicante, en el aire: se suspende el acto de los colegios en la vía pública

La jornada 24 de LaLiga EA Sports, en imágenes

La jornada 24 de LaLiga EA Sports, en imágenes

Pinoso celebra su Bicentenario por todo lo alto con el Villazgo y la Mostra de Cuina

Pinoso celebra su Bicentenario por todo lo alto con el Villazgo y la Mostra de Cuina

Port Hotels se vuelca con Aspanion y refuerza su compromiso anual en la lucha contra el cáncer infantil

Port Hotels se vuelca con Aspanion y refuerza su compromiso anual en la lucha contra el cáncer infantil

La era de la medicina de precisión: Instituto Bernabeu pionero en aplicar la IA clínica en el camino hacia la maternidad

La era de la medicina de precisión: Instituto Bernabeu pionero en aplicar la IA clínica en el camino hacia la maternidad

¿Estamos cuidando adecuadamente nuestra salud íntima a lo largo de la vida?

¿Estamos cuidando adecuadamente nuestra salud íntima a lo largo de la vida?

IVF-Life consolida su liderazgo en reproducción asistida con tasas de hasta el 98 % gracias al diagnóstico genético

IVF-Life consolida su liderazgo en reproducción asistida con tasas de hasta el 98 % gracias al diagnóstico genético
Tracking Pixel Contents