Estrella Morente: “Vivimos en la era ‘morentiana’ y no hay nadie que no esté tocado por él, aun sin saberlo”

Hace 20 años que Estrella Morente homenajeó a algunas de sus intérpretes femeninas de cabecera en el álbum ‘Mujeres’, y ahora toma el relevo de aquel trabajo con otra selección de voces fundamentales. “Grandes mujeres que me han inspirado y que han dejado una huella histórica en la música y en el arte, y que han sido figuras luchadoras, que han reivindicado derechos”, explica la cantante de Granada a propósito de su nuevo espectáculo, ‘De Estrella a estrellas’, que presenta este domingo en el Liceu (festival Guitar BCN) y que dará forma a su nuevo disco.

Un trabajo que representa a su vez un acercamiento al jazz y que, según cuenta la mayor de los hermanos Morente, surgió de meterse en harina, en el local de ensayo, con los integrantes del musical OCO Show, ideado por Pino Sagliocco, del que ella ha tomado parte durante tres años. Al frente, el saxofonista Tim Ries, que fue titular en las giras de los Rolling Stones (entre 2005 y 2014), y otros dos colaboradores de este grupo, los cantantes Bernard Fowler y Chanel Haynes. “Comenzamos a hacer ‘jams sessions’, al margen de las actuaciones”, cuenta Estrella Morente. “De repente, a mí se me ocurría meter el estribillo de ‘Summertime’, de Ella Fitzgerald, o ‘Se nos rompió el amor’, de Rocío (Jurado). Ahí nos dimos cuenta de que había un camino y que iba cogiendo forma un repertorio para un disco”.

Canciones que sobreviven

Ella Fitzgerald, Rocío Jurado, Nina Simone, Mina, Chavela Vargas, Rocío Dúrcal... El atril es una ofrenda a los repertorios de estas intérpretes universales, con un ‘leitmotiv’ que Morente sitúa en “la propia vida, en que todas esas canciones han hecho historia y hablan de las raíces del alma, de la tierra”. Se podría percibir otro mensaje, en el de la durabilidad de ciertas canciones, ahora que todo parece acelerarse y comprimirse, y el ‘hit’ del momento reemplaza al de hace diez minutos. “Sí, ahora lo que impera son los 20 segundos del TikTok, la historia de Instagram... A mí, eso me resulta efímero, no me alimenta”.

Ella quiere dejar claro que este no va a ser “un disco ególatra”, subraya. “Hago hincapié en eso porque el título podría confundir. Yo, de estrella, nada más tengo el nombre. Aquí soy Estrella, como mujer, la que le canta a las estrellas de verdad”. Y lo hace, añade, dando mucho juego a los músicos. “Algunos temas duran seis u ocho minutos, porque no puedes recortar esos momentos de improvisación. Esto es para tomarse una copa de vino y ponerte el disco. No lo he hecho para mi propia voz, para mi ombligo”.

Estrella Morente / EP

El diálogo con el jazz no es más que una manera de expresar su posición en la música, que no ve clavada en un único lugar. “Mi actitud es, desde el flamenco, curiosear, bucear y tender puentes”, reflexiona. Ahí, el referente paterno imprime carácter. “Mi objetivo es parecerme algún día a él, a Enrique Morente. Si no hubiera sido mi padre, también sería mi espejo”, asegura. “Tenía una gran profundidad: era lorquiano y universal, y nos hacía escuchar en casa a Edita Gruberová, y se acercó a lo sefardí y a lo árabe, y cantó con un grupo de rock radical como Sonic Youth”.

Estrella Morente ve la estela de su padre proyectada en el actual espectro de fusiones, donde el flamenco se cruza con otros lenguajes, dejando atrás debates bizantinos sobre la pureza de los géneros. Rocío Márquez, María José Llergo, la propia Rosalía (con la que colaboró en una canción de ‘Lux’). “Vivimos en la era ‘morentiana’ y yo creo que hoy en día no hay nadie que no esté tocado por él en algún momento, que no se vea influenciado, aun sin saberlo. Sus trabajos están candentes, y su entusiasmo por el riesgo. Decía que sin riesgo no hay emoción”.