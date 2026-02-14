Final del Benidorm Fest 2026: lo mejor de cada actuación y lo que puede hundirla

La final del Benidorm Fest 2026 se planta este sábado 14 de febrero con un escenario curioso: sin una diva eurovisiva (Atyat se quedó a las puertas en la segunda semifinal) y sin una favorita indiscutible. Lo que sí tenemos es una mezcla explosiva de propuestas que llegan desde lugares muy distintos… y no todas con la misma inercia.

Las semifinales dejaron una sensación clara. La primera fue irregular y obligó a varios clasificados a sobrevivir más que a brillar. La segunda, en cambio, subió el listón y cambió el relato del festival en una sola noche. Ahora conviven en la final actuaciones que crecieron como la espuma y otras que necesitan un salto cualitativo urgente si no quieren quedarse como simples teloneras.

Rosalinda Galán durante su interpretación de 'Mataora'. / ROBERTO MORENO MOYA

Doce actuaciones. Tres minutos. Cero margen para el tropiezo. Ya no basta con “cumplir”. Aquí gana quien afine lo que funciona… y disimule lo que puede costarle la Sirenita de Oro. Vamos uno a uno con sus puntos fuertes y sus puntos débiles.

Análisis de todos los finalistas del Benidorm Fest 2026

MAYO: "Tócame"

El pop que sabe manejar el algoritmo

Trae una propuesta diseñada para 2026: sensualidad, estética cuidada y estribillo inmediato. Tócame funciona por imagen y ritmo, y él sabe moverse en ese terreno. Es el único finalista que no ha trabajado con Sergio Jaén y eso se notó: concepto propio, sí, pero menos impacto visual que otros.

VIRTUDES: Sonido actual y presencia escénica y un estribillo que entra fácil. Tiene fandom y eso suma.

DEFECTOS: Vocalmente irregular y algo verde en momentos clave. La propuesta necesita más empaque para parecer incontestable.

POSIBILIDADES DE GANAR: No parte como favorito, pero si afina y el televoto responde, puede escalar puntos.

Kitai: "El amor te da miedo"

La banda que juega a lo seguro

Rock-pop directo, estribillo grande y energía de banda real. Kitai no disfraza su propuesta: vienen a tocar y a sostener el tema con actitud. En la semifinal funcionaron, pero también quedó claro que en este formato hace falta algo más que intensidad.

VIRTUDES: Solidez, carisma y un estribillo fácil de corear.

DEFECTOS: Puede resultar plana si no añaden un giro visual potente.

POSIBILIDADES DE GANAR: Necesitan subir un peldaño en narrativa y realización. Tal y como están, lo tienen complicado frente a propuestas más ambiciosas.

ASHA: "Turista"

La nostalgia convertida en estrategia

Pop para toda la familia con aroma mediterráneo y un punto sofisticado que la diferencia del resto. En la semifinal construyó un viaje visual inspirado en el Limón Exprés y dejó una actuación cuidada, delicada y coherente. No busca el grito y eso en una final puede ser virtud o riesgo.

VIRTUDES: Identidad clara, interpretación sólida y una propuesta distinta al ruido general. Es refinada sin parecer fría.

DEFECTOS: No tiene clímax explosivo. Si la emoción no atraviesa la pantalla, puede quedarse en “bonita” frente a números más contundentes.

POSIBILIDADES DE GANAR: Está difícil, pero no imposible. Necesita convertir su sutileza en momento incontestable.

Dani J: "Bailándote"

El bachatero que quiere jugar en primera división

Convirtió la semifinal en pista de baile y demostró que la bachata puede sonar competitiva en el Benidorm Fest. Tiene oficio, presencia y una narrativa clara de seducción que funciona en directo. El problema es que el género sigue generando dudas en este formato y que, tras el subidón inicial, la canción no evoluciona demasiado.

VIRTUDES: Ritmo reconocible, buen desempeño escénico y conexión física con el público. Profesional y seguro.

DEFECTOS: Repetitiva en su tramo final y con poca sorpresa visual. Si no ajusta detalles, puede parecer número de invitado más que candidatura ganadora.

POSIBILIDADES DE GANAR: Es complicado, pero no descartable. Dependerá de si la bachata logra convertirse en voto masivo y no solo en aplauso momentáneo.

The Quinquis: "Tú no me quieres"

Un espectáculo que vuela… pero no siempre conecta

Entendieron que esto también va de imagen y regalaron uno de los momentos más comentados con su moto voladora. Impacto visual, descaro y actitud gamberra. Ahora bien, cuando se apagan las luces, la canción pierde algo de fuerza y el término “quinqui” puede pesar demasiado.

VIRTUDES: Show reconocible, riesgo escénico y capacidad de generar conversación. No pasan desapercibidos.

DEFECTOS: Sensación de artificio y un tema que no crece al nivel de su puesta en escena.

POSIBILIDADES DE GANAR: Complicado. Pueden rascar el voto popular, pero necesitarían que el impacto visual se traduzca en emoción real.

Izan Llunas: "¿Qué vas a hacer?"

El chico que quiere gustar a todos

Pop comercial, pulido y sin aristas. Izan apuesta por la fórmula clara: melodía directa, energía amable y un estribillo que entra fácil. En la semifinal fue correcto, incluso solvente por momentos, pero en una final con propuestas más marcadas, la corrección no basta.

VIRTUDES: Canción accesible, tono juvenil y capacidad para conectar con público generalista.

DEFECTOS: Le falta carácter. No hay un momento diferencial que la convierta en imprescindible dentro de la noche.

POSIBILIDADES DE GANAR: Necesitaría un salto escénico notable y una interpretación más arriesgada. Ahora mismo, parece más candidato a cumplir que a arrasar.

Mikel Herzog Jr.: "Mi mitad"

La sorpresa que salió afinada

Balada pop de corte clásico, emoción contenida y una interpretación que el martes calló más bocas de las previstas. No venía en las quinielas, pero su solvencia vocal y la sobriedad de la puesta en escena jugaron a favor.

VIRTUDES: Canta muy bien. Proyección, control y una limpieza melódica que destacó en una semifinal irregular. La sencillez escénica le permitió brillar sin distracciones.

DEFECTOS: Le falta identidad. La canción es correcta, pero no necesariamente memorable. En una final con propuestas mucho más impactantes, puede diluirse.

POSIBILIDADES DE GANAR: Lo tiene complicado, necesitaría un salto emocional claro y que el jurado premie la interpretación pura por encima del espectáculo. Tiene dignidad artística; otra cosa es que eso baste.

María León & Julia Medina: "Las damas y el vagabundo"

El dúo que quiere convertir el drama en fiesta

Pop luminoso, complicidad femenina y un estribillo pensado para que el Palau acompañe con palmas. La idea es clara: reírse del “vagabundo”, celebrar la amistad y salir reforzadas. En la semifinal hubo intención de momento icónico, pero en pantalla no terminó de explotar.

VIRTUDES: Química entre ambas, mensaje fácil de abrazar y tono festivo accesible.

DEFECTOS: Le falta un golpe escénico claro; puede quedarse en simpática si no afinan la narrativa visual.

POSIBILIDADES DE GANAR: Necesitan una actuación mucho más redonda. Hoy por hoy, parten un paso por detrás de las favoritas.

Rosalinda Galán: "Mataora"

La electro-copla que juega en otra liga

Hizo lo que pocos: silenció el Palau y brilló en un plano secuencia sin red. Sombras, presencia y una voz que no necesita pirotecnia. Ella es identidad pura, reinterpretación con pulso contemporáneo y carácter escénico. Frente al ruido, ella apostó por tensión y relato.

VIRTUDES: Personalidad arrolladora, propuesta coherente, ejecución vocal sólida y una fuerza que le sale de su santo "papo". Es de las pocas que dejó sensación del festival que quieres.

DEFECTOS: Es intensa y muy suya; quien no entre en su código puede desconectar.

POSIBILIDADES DE GANAR: Muy muy altas. Parte como una de las favoritas claras y solo necesita mantener el nivel para optar a la Sirenita.

Kenneth: "Los ojos no mienten"

El favorito que debe demostrarlo de verdad

Afro-pop urbano con ambición de hit. En la semifinal cumplió en actitud y presencia, aunque el fuego que debía elevar la actuación se quedó en intento y el sonido no siempre jugó a favor. Tiene claro el pack que quiere vender; ahora toca afinarlo.

VIRTUDES: Seguridad escénica, magnetismo y un tema que conecta rápido. Es de los pocos que suena actual sin pedir permiso y entiende bien el lenguaje de cámara.

DEFECTOS: Se parece a cosas ya vistas en el festival y depende mucho de que todo funcione al milímetro. Si falla un detalle, pierde impacto.

POSIBILIDADES DE GANAR: Parte con ganas y como uno de los nombres fuertes, pero necesita una final impecable para no quedarse en promesa.

Miranda! & bailamamá: "Despierto amándote"

Electropop festivo con ADN de show eurovisivo

Color, ironía y estribillo inmediato. Miranda! dominan el escenario con oficio internacional y bailamamá suma el guiño benidormense. Es una propuesta diseñada para entretener sin pedir perdón.

VIRTUDES: Tablas, carisma y un tema que entra rápido. Funcionan como espectáculo televisivo y saben manejar la cámara .

DEFECTOS: Puede parecer más número invitado que candidatura a ganar. Si pesa más la emoción que el espectáculo, pierde fuerza.

POSIBILIDADES DE GANAR: Las tienen si el voto premia impacto y profesionalidad. Si se busca “mensaje”, lo tendrán más difícil.

Tony Grox & LUCYCALYS: "T AMARÉ"

El estribillo que ya sabe jugar

Pop directo con raíz flamenca y potencial de hit del verano. En la semifinal fueron la sorpresa: sencillos, eficaces y con un Palau cantando sin demasiada resistencia. No inventan nada, pero entienden muy bien cómo funciona esto.

VIRTUDES: Gancho instantáneo, claridad emocional y un estribillo que se recuerda tras una sola escucha. Conectan con público y jurado sin necesidad de artificios.

DEFECTOS: La propuesta es lineal. Si no elevan la puesta en escena, puede parecer pequeña frente a números más ambiciosos visualmente.

POSIBILIDADES DE GANAR: Reales. Si repiten la conexión del martes y afinan lo visual, pueden colarse en la pelea final sin hacer demasiado ruido… y eso a veces es lo más peligroso.