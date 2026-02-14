Final del Benidorm Fest 2026: lo mejor de cada actuación y lo que puede hundirla
Analizamos uno a uno los 12 finalistas con sus puntos fuertes, sus debilidades y el detalle que puede marcar la diferencia en la lucha por la Sirenita de Oro
La final del Benidorm Fest 2026 se planta este sábado 14 de febrero con un escenario curioso: sin una diva eurovisiva (Atyat se quedó a las puertas en la segunda semifinal) y sin una favorita indiscutible. Lo que sí tenemos es una mezcla explosiva de propuestas que llegan desde lugares muy distintos… y no todas con la misma inercia.
Las semifinales dejaron una sensación clara. La primera fue irregular y obligó a varios clasificados a sobrevivir más que a brillar. La segunda, en cambio, subió el listón y cambió el relato del festival en una sola noche. Ahora conviven en la final actuaciones que crecieron como la espuma y otras que necesitan un salto cualitativo urgente si no quieren quedarse como simples teloneras.
Doce actuaciones. Tres minutos. Cero margen para el tropiezo. Ya no basta con “cumplir”. Aquí gana quien afine lo que funciona… y disimule lo que puede costarle la Sirenita de Oro. Vamos uno a uno con sus puntos fuertes y sus puntos débiles.
Análisis de todos los finalistas del Benidorm Fest 2026
MAYO: "Tócame"
El pop que sabe manejar el algoritmo
Trae una propuesta diseñada para 2026: sensualidad, estética cuidada y estribillo inmediato. Tócame funciona por imagen y ritmo, y él sabe moverse en ese terreno. Es el único finalista que no ha trabajado con Sergio Jaén y eso se notó: concepto propio, sí, pero menos impacto visual que otros.
VIRTUDES: Sonido actual y presencia escénica y un estribillo que entra fácil. Tiene fandom y eso suma.
DEFECTOS: Vocalmente irregular y algo verde en momentos clave. La propuesta necesita más empaque para parecer incontestable.
POSIBILIDADES DE GANAR: No parte como favorito, pero si afina y el televoto responde, puede escalar puntos.
Kitai: "El amor te da miedo"
La banda que juega a lo seguro
Rock-pop directo, estribillo grande y energía de banda real. Kitai no disfraza su propuesta: vienen a tocar y a sostener el tema con actitud. En la semifinal funcionaron, pero también quedó claro que en este formato hace falta algo más que intensidad.
VIRTUDES: Solidez, carisma y un estribillo fácil de corear.
DEFECTOS: Puede resultar plana si no añaden un giro visual potente.
POSIBILIDADES DE GANAR: Necesitan subir un peldaño en narrativa y realización. Tal y como están, lo tienen complicado frente a propuestas más ambiciosas.
ASHA: "Turista"
La nostalgia convertida en estrategia
Pop para toda la familia con aroma mediterráneo y un punto sofisticado que la diferencia del resto. En la semifinal construyó un viaje visual inspirado en el Limón Exprés y dejó una actuación cuidada, delicada y coherente. No busca el grito y eso en una final puede ser virtud o riesgo.
VIRTUDES: Identidad clara, interpretación sólida y una propuesta distinta al ruido general. Es refinada sin parecer fría.
DEFECTOS: No tiene clímax explosivo. Si la emoción no atraviesa la pantalla, puede quedarse en “bonita” frente a números más contundentes.
POSIBILIDADES DE GANAR: Está difícil, pero no imposible. Necesita convertir su sutileza en momento incontestable.
Dani J: "Bailándote"
El bachatero que quiere jugar en primera división
Convirtió la semifinal en pista de baile y demostró que la bachata puede sonar competitiva en el Benidorm Fest. Tiene oficio, presencia y una narrativa clara de seducción que funciona en directo. El problema es que el género sigue generando dudas en este formato y que, tras el subidón inicial, la canción no evoluciona demasiado.
VIRTUDES: Ritmo reconocible, buen desempeño escénico y conexión física con el público. Profesional y seguro.
DEFECTOS: Repetitiva en su tramo final y con poca sorpresa visual. Si no ajusta detalles, puede parecer número de invitado más que candidatura ganadora.
POSIBILIDADES DE GANAR: Es complicado, pero no descartable. Dependerá de si la bachata logra convertirse en voto masivo y no solo en aplauso momentáneo.
The Quinquis: "Tú no me quieres"
Un espectáculo que vuela… pero no siempre conecta
Entendieron que esto también va de imagen y regalaron uno de los momentos más comentados con su moto voladora. Impacto visual, descaro y actitud gamberra. Ahora bien, cuando se apagan las luces, la canción pierde algo de fuerza y el término “quinqui” puede pesar demasiado.
VIRTUDES: Show reconocible, riesgo escénico y capacidad de generar conversación. No pasan desapercibidos.
DEFECTOS: Sensación de artificio y un tema que no crece al nivel de su puesta en escena.
POSIBILIDADES DE GANAR: Complicado. Pueden rascar el voto popular, pero necesitarían que el impacto visual se traduzca en emoción real.
Izan Llunas: "¿Qué vas a hacer?"
El chico que quiere gustar a todos
Pop comercial, pulido y sin aristas. Izan apuesta por la fórmula clara: melodía directa, energía amable y un estribillo que entra fácil. En la semifinal fue correcto, incluso solvente por momentos, pero en una final con propuestas más marcadas, la corrección no basta.
VIRTUDES: Canción accesible, tono juvenil y capacidad para conectar con público generalista.
DEFECTOS: Le falta carácter. No hay un momento diferencial que la convierta en imprescindible dentro de la noche.
POSIBILIDADES DE GANAR: Necesitaría un salto escénico notable y una interpretación más arriesgada. Ahora mismo, parece más candidato a cumplir que a arrasar.
Mikel Herzog Jr.: "Mi mitad"
La sorpresa que salió afinada
Balada pop de corte clásico, emoción contenida y una interpretación que el martes calló más bocas de las previstas. No venía en las quinielas, pero su solvencia vocal y la sobriedad de la puesta en escena jugaron a favor.
VIRTUDES: Canta muy bien. Proyección, control y una limpieza melódica que destacó en una semifinal irregular. La sencillez escénica le permitió brillar sin distracciones.
DEFECTOS: Le falta identidad. La canción es correcta, pero no necesariamente memorable. En una final con propuestas mucho más impactantes, puede diluirse.
POSIBILIDADES DE GANAR: Lo tiene complicado, necesitaría un salto emocional claro y que el jurado premie la interpretación pura por encima del espectáculo. Tiene dignidad artística; otra cosa es que eso baste.
María León & Julia Medina: "Las damas y el vagabundo"
El dúo que quiere convertir el drama en fiesta
Pop luminoso, complicidad femenina y un estribillo pensado para que el Palau acompañe con palmas. La idea es clara: reírse del “vagabundo”, celebrar la amistad y salir reforzadas. En la semifinal hubo intención de momento icónico, pero en pantalla no terminó de explotar.
VIRTUDES: Química entre ambas, mensaje fácil de abrazar y tono festivo accesible.
DEFECTOS: Le falta un golpe escénico claro; puede quedarse en simpática si no afinan la narrativa visual.
POSIBILIDADES DE GANAR: Necesitan una actuación mucho más redonda. Hoy por hoy, parten un paso por detrás de las favoritas.
Rosalinda Galán: "Mataora"
La electro-copla que juega en otra liga
Hizo lo que pocos: silenció el Palau y brilló en un plano secuencia sin red. Sombras, presencia y una voz que no necesita pirotecnia. Ella es identidad pura, reinterpretación con pulso contemporáneo y carácter escénico. Frente al ruido, ella apostó por tensión y relato.
VIRTUDES: Personalidad arrolladora, propuesta coherente, ejecución vocal sólida y una fuerza que le sale de su santo "papo". Es de las pocas que dejó sensación del festival que quieres.
DEFECTOS: Es intensa y muy suya; quien no entre en su código puede desconectar.
POSIBILIDADES DE GANAR: Muy muy altas. Parte como una de las favoritas claras y solo necesita mantener el nivel para optar a la Sirenita.
Kenneth: "Los ojos no mienten"
El favorito que debe demostrarlo de verdad
Afro-pop urbano con ambición de hit. En la semifinal cumplió en actitud y presencia, aunque el fuego que debía elevar la actuación se quedó en intento y el sonido no siempre jugó a favor. Tiene claro el pack que quiere vender; ahora toca afinarlo.
VIRTUDES: Seguridad escénica, magnetismo y un tema que conecta rápido. Es de los pocos que suena actual sin pedir permiso y entiende bien el lenguaje de cámara.
DEFECTOS: Se parece a cosas ya vistas en el festival y depende mucho de que todo funcione al milímetro. Si falla un detalle, pierde impacto.
POSIBILIDADES DE GANAR: Parte con ganas y como uno de los nombres fuertes, pero necesita una final impecable para no quedarse en promesa.
Miranda! & bailamamá: "Despierto amándote"
Electropop festivo con ADN de show eurovisivo
Color, ironía y estribillo inmediato. Miranda! dominan el escenario con oficio internacional y bailamamá suma el guiño benidormense. Es una propuesta diseñada para entretener sin pedir perdón.
VIRTUDES: Tablas, carisma y un tema que entra rápido. Funcionan como espectáculo televisivo y saben manejar la cámara .
DEFECTOS: Puede parecer más número invitado que candidatura a ganar. Si pesa más la emoción que el espectáculo, pierde fuerza.
POSIBILIDADES DE GANAR: Las tienen si el voto premia impacto y profesionalidad. Si se busca “mensaje”, lo tendrán más difícil.
Tony Grox & LUCYCALYS: "T AMARÉ"
El estribillo que ya sabe jugar
Pop directo con raíz flamenca y potencial de hit del verano. En la semifinal fueron la sorpresa: sencillos, eficaces y con un Palau cantando sin demasiada resistencia. No inventan nada, pero entienden muy bien cómo funciona esto.
VIRTUDES: Gancho instantáneo, claridad emocional y un estribillo que se recuerda tras una sola escucha. Conectan con público y jurado sin necesidad de artificios.
DEFECTOS: La propuesta es lineal. Si no elevan la puesta en escena, puede parecer pequeña frente a números más ambiciosos visualmente.
POSIBILIDADES DE GANAR: Reales. Si repiten la conexión del martes y afinan lo visual, pueden colarse en la pelea final sin hacer demasiado ruido… y eso a veces es lo más peligroso.
