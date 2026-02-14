La Fundación Mediterráneo abre el ciclo “Invierno romántico” con el recital de Marta Puig

La Fundación Mediterráneo inaugura en su Aula de Cultura de Alicante el ciclo “Invierno romántico”, una propuesta musical que sitúa al individuo y a su mundo interior en el centro de la experienciaartística.

El ciclo se abrirá el 19 de febrero a las 19:00 horas con el concierto de la pianista MartaPuig, bajo el título “El arte del Impromptu”, un recital que traza un arco expresivo desde el corazón del Romanticismo hasta sus proyecciones en la modernidad.

El impromptu fue una de las formas más características del siglo XIX: música aparentemente espontánea que esconde una arquitectura profunda, un territorio donde el intérprete puede desplegar matices, silencios y tensiones emocionales.

En este programa, Marta Puig interpretará los Impromptus op. 90 de Franz Schubert, los Impromptus op. 14 de Alexander Scriabin y las Variaciones sobre un tema de Chopin de Federico Mompou, componiendo un diálogo entre distintas épocas unidas por la introspección y la libertad expresiva.

Puig propone escuchar cómo el Romanticismo abrió un territorio nuevo: la música dejó de ser forma abstracta para convertirse en espejo del paisaje interior. En Schubert aflora la melancolía luminosa; en Scriabin, la expansión armónica y la búsqueda de trascendencia; en Mompou, la depuración del gesto y la emoción contenida. Tres miradas que permiten comprender cómo el impulso romántico no fue solo un estilo, sino una manera de entender el arte como experiencia íntima.

Nacida en Barcelona, Marta Puig ha sido reconocida por la crítica como una pianista de gran sensibilidad y solidez técnica, destacada por la belleza y profundidad expresiva de sus interpretaciones. Formada en la ESMUC y perfeccionada en la Guildhall School of Music and Drama de Londres —donde obtuvo la distinción de Guildhall Artist Master—, así como en la Accademia Pianistica di Imola y en la Accademia Nazionale di Santa Cecilia, desarrolla una intensa carrera como solista y música de cámara.

Ha actuado en salas como el Palau de la Música Catalana, el Auditori de Barcelona, el Milton Court Concert Hall de Londres o la Fundación Juan March, y en festivales internacionales de prestigio. Sus interpretaciones han sido difundidas por Catalunya Música y Radio Nacional de España, consolidando una trayectoria de proyección europea.

Leonor Salinero, pianista. / INFORMACIÓN

Conciertos

El ciclo “Inviernoromántico” continuará el 5 de marzo con el concierto “Visiones románticas: lieder”, a cargo de la soprano Susana Cordón y la pianista Leonor Salinero, que abordarán el universo del lied alemán, incluyendo los Wesendonck-Lieder de Richard Wagner.

Finalmente, el 26 de marzo, el Cuarteto Sull’aria de cuerda, junto a la soprano Anna Cabrera y el tenor José Darío Cano Díaz, rendirá homenaje a GiuseppeVerdi en el 125 aniversario de su fallecimiento con el programa “Follie, follie”.

Susana Cordón, soprano. / INFORMACIÓN

El ciclo se completa con la conferencia “Cantar el infinito: música y palabra en torno al imaginario romántico”, que impartirá Irene de Juan Bernabeu, musicóloga y presentadora de Radio Clásica, el 26 de febrero, ofreciendo un marco conceptual para comprender el trasfondocultural y estéticoRomanticismotardío, especialmente Richard Wagner.

Irene de Juan Bernabeu, musicóloga y presentadora. / INFORMACIÓN

Con entradas desde 8 euros, la Fundación Mediterráneo propone así un invierno musical en el que la emoción, la introspección y la fuerzadramática del siglo XIX dialogan con la sensibilidad contemporánea, invitando al público a redescubrir la música como espacio de escucha interior.