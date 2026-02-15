Benidorm es lo más

Si el orgullo ya se ha convertido en la mayor fiesta popular de Madrid, el Benidorm Fest ya es el acontecimiento del año en la capital turística de la Comunidad Valenciana. Y lo es por méritos propios.

La prueba era el paseo de la playa de Levante este sábado por la tarde, donde los vehículos motorizados de los jubilados ingleses apenas tenían espacio para circular entre las ordas de grupos de fans que este fin de semana han llenado la ciudad.

"Es lo más, me quedaría a vivir aquí para siempre". "El que se aburre es porque quiere". "Viva Benidorm". Son algunas de las frases que se podían escuchar en los locales de la zona de Levante, donde el público gay habia desplazado a la clientela habitual.

Ni la amenaza de vientos huracanados ha logrado amedrentar a los miles de seguidores que esperan la cita benidormí como agua de febrero, que les permita soportar la rutina diaria hasta la próxima Semana Santa.

Y los hosteleros, la Generalitat y el Ayuntamiento de la ciudad , encantados. Basta ver el despliegue de autoridades, con Marián Cano, vestida de lentejuelas, como manda la ocasión, encabezando la delegación del Consell, y Toni Pérez, que debe ser el alcalde más marchoso de España, la del consistorio.

Y por parte de los empresarios el equipo al completo de Hosbec, la patronal hotelera, con su presidente, Fede Fuster, su secretaria general, Nuria Montes, y su directora ejecutiva, Mayte García.

Pocos eventos han logrado transformar tanto la imagen de una ciudad en tan poco tiempo. Aunque en Europa hace décadas que se identifica Benidorm con la ciudad moderna y de vanguardia que es, aquí seguíamos con ese complejo que nos hace despreciar lo nuestro y que siempre asociaba la ciudad al Imserso y un turismo baratero.

Ha tenido que ser el público gay el que abra los ojos al público nacional. Porque sí, el Benidrom Fest es un evento básicamente gay friendly, pero, como suele ocurrir, el resto del público no tardará en descubrirlo, como pasó con la música indie.

Las colas para validar las entradas ya son el lugar de ligue por excelencia y ni el viento ni el frío van a cambiarlo.