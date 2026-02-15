La media verónica
El certamen José María Manzanares llega a Alicante
La quinta edición se celebrará el próximo domingo 22 de febrero en horario matinal y en ella participarán un total de 6 novilleros procedentes de diferentes escuelas taurinas. Rodrigo Villalón, triunfador del pasado año representará a la escuela alicantina
Parece que el tiempo no pasa, pero lo cierto es que el certamen de novilladas sin caballos José María Manzanares cumplirá el próximo domingo 22 de febrero su quinta edición. En esta ocasión repetirá el triunfador del año pasado, el alicantino Rodrigo Villalón, alumno de la Escuela Taurina Municipal de Alicante. En la presente edición el horario será matinal y su desarrollo será similar al de ediciones anteriores, un formato de clase práctica destinado a impulsar a los jóvenes valores de la tauromaquia en el escalafón inicial, el de los novilleros sin caballos. Como en ediciones anteriores, la entrada será gratuita para todo aquel que se acerque a la Plaza de Toros de Alicante.
El certamen está organizado por el Ayuntamiento de Alicante, la Escuela Taurina Municipal de Alicante y la empresa Eventos Mare Nostrum. Durante la mañana, a partir de las 12 horas, se lidiarán novillos de la joven ganadería Hermanos Martí, de Bocairent (Valencia), debutantes en plaza de segunda categoría, que servirán de base para la actuación de los siguientes novilleros: Iker de Virgilio, de la Escuela Taurina de Castellón; Cristóbal Granero y Rodrigo Villalón, de la Escuela Taurina de Alicante; Jorge Escamilla, de la Escuela Taurina de Valencia; Remy Asensio, de la Escuela Taurina de San Fernando; y Pablo Méndez, de la Escuela Taurina de Guadalajara.
El V Certamen José María Manzanares rinde tributo con su propio nombre a una de las figuras más representativas de la tauromaquia alicantina y mundial y reafirma el papel del coso de la Plaza de España como enclave destacado en la promoción de la cultura taurina y el apoyo al futuro del toreo. Recordemos que el triunfador de la pasada edición, el novillero y alumno de la escuela de Alicante Rodrigo Villlalón repetirá este año como premio a su éxito de la pasada edición. Además de esta importante cita, Villalón estará presente también en el circuito madrileño de «Kilómetro 0», que se celebrará en la plaza de toros de Valdemorillo los días 27 y 28 de febrero y se extenderá hasta el domingo 1 de marzo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Directo | La Torre de les Maçanes, Alcoy y Xixona registran rachas de viento de más de 140 km/h
- Uno de cada tres propietarios de los pisos protegidos en Les Naus en Alicante no estaban empadronados al detectarse las polémicas adjudicaciones
- Los hosteleros de Alicante piden el cierre general de terrazas en días de viento para que no haya “injusticias” entre negocios
- Juanma Lorente, abogado laboralista: “Cuantas más veces llegues tarde al trabajo, más difícil será para la empresa despedirte”
- Vivienda irá a la Justicia para intentar revocar los visados a los adjudicatarios de pisos protegidos en Alicante que incumplan los requisitos
- El viento golpea Alicante: cortada la carretera de Ocaña por un cartel y retirada una palmera junto al Mercado Central
- La Generalitat envía un Es-Alert a toda la provincia por vientos que pueden superar el sábado los 150 km/h
- El Tajo ya puede trasvasar su máximo de 60 hectómetros mensuales y los regantes lo celebran: 'Ya era hora de disfrutar de cierta tranquilidad