Alicante recibe a Marlena con sold out en la Gira Vibra Mahou
La Sala Magma acogerá este sábado 21 de febrero la segunda parada del tour que recorrerá nueve ciudades españolas
La Gira Vibra Mahou 2026 continúa su recorrido el próximo sábado 21 de febrero en la Sala Magma de Alicante con entradas agotadas para el concierto de Marlena, segunda parada de un tour que ya ha iniciado su andadura en Castellón y que recorrerá nueve ciudades españolas entre febrero y abril.
Formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano, el dúo madrileño toma el relevo de Siloé, Ultraligera y Repion al frente de una nueva edición de la Gira Vibra Mahou, una iniciativa con la que Mahou Cinco Estrellas sigue impulsando experiencias cinco estrellas en torno a la mejor música en directo y reforzando su apoyo a las salas.
En Alicante, Marlena presentará en directo su nuevo EP junto a algunos de los temas que han marcado su trayectoria, como “RED FLAGS”, “bailamorena” o “Me sabe mal”. El concierto reflejará esta nueva etapa creativa de la banda, consolidada en los escenarios y con una conexión cada vez más sólida con el público.
Vibra Mahou reafirma de esta manera su compromiso con el directo y continúa conectando artistas y público, respaldando cientos de experiencias cinco estrellas relacionadas con la música. Esta plataforma abarca desde el patrocinio de grandes festivales como Mad Cool, Tomavistas o Sonorama, el apoyo a las giras nacionales de artistas de diferentes corrientes musicales o conciertos en el circuito habitual de salas de distintas ciudades de España.
Las fechas de la Gira Vibra Mahou de Marlena son:
- 20 de febrero – Sala La Bohemia (Castellón)
- 21 de febrero – Sala Magma (Alicante)
- 27 de febrero – Sala Tebras (Lugo)
- 28 de febrero – Sala H (Ponferrada)
- 14 de marzo – Sala Totem (Pamplona)
- 27 de marzo – Sala Camelot (Salamanca)
- 28 de marzo – Sala Tribeca (Oviedo)
- 17 de abril – Sala Custom (Sevilla)
- 18 de abril – Sala Óxido (Guadalajara)
- Los regantes reclaman rescatar el proyecto de ampliación del embalse de Camarillas para quintuplicar su capacidad
- Los hosteleros de Alicante piden el cierre general de terrazas en días de viento para que no haya “injusticias” entre negocios
- Cambios en el subsidio para mayores de 52 años: nuevo límite de rentas y requisitos
- Okupan viviendas públicas para mayores en San Vicente en cuanto fallece el inquilino
- Un vigilante de seguridad no va al trabajo una semana porque la empresa le cambia las vacaciones y la justicia dice que su despido es procedente
- Directo | La Torre de les Maçanes, Alcoy y Xixona registran rachas de viento de más de 140 km/h
- El caso Sala, de Alicante a Estrasburgo
- El Supremo valida sobreprecios en ventas de VPO pero avisa de sanciones