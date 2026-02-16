Alicante recibe a Marlena con sold out en la Gira Vibra Mahou

La Gira Vibra Mahou 2026 continúa su recorrido el próximo sábado 21 de febrero en la Sala Magma de Alicante con entradas agotadas para el concierto de Marlena, segunda parada de un tour que ya ha iniciado su andadura en Castellón y que recorrerá nueve ciudades españolas entre febrero y abril.

Formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano, el dúo madrileño toma el relevo de Siloé, Ultraligera y Repion al frente de una nueva edición de la Gira Vibra Mahou, una iniciativa con la que Mahou Cinco Estrellas sigue impulsando experiencias cinco estrellas en torno a la mejor música en directo y reforzando su apoyo a las salas.

En Alicante, Marlena presentará en directo su nuevo EP junto a algunos de los temas que han marcado su trayectoria, como “RED FLAGS”, “bailamorena” o “Me sabe mal”. El concierto reflejará esta nueva etapa creativa de la banda, consolidada en los escenarios y con una conexión cada vez más sólida con el público.

Vibra Mahou reafirma de esta manera su compromiso con el directo y continúa conectando artistas y público, respaldando cientos de experiencias cinco estrellas relacionadas con la música. Esta plataforma abarca desde el patrocinio de grandes festivales como Mad Cool, Tomavistas o Sonorama, el apoyo a las giras nacionales de artistas de diferentes corrientes musicales o conciertos en el circuito habitual de salas de distintas ciudades de España.

Las fechas de la Gira Vibra Mahou de Marlena son: