Un finalista del Benidorm Fest, entre los nuevos confirmados del Low Festival para su primera edición en Torrevieja
El festival, que ya cuenta en su cartel con artistas internacionales de la talla de The Hives, Editors o Kasabian, anuncia 12 nuevas propuestas musicales que se suman a su edición de 2026
"RTVE es actualmente el motor cultural del país", exclamó durante el pasado domingo la directora de Comunicación de la entidad pública, María Eizaguirre. Con esa intención puso de manifiesto la importante de la televisión pública en el contexto tanto cinematográfico como musical. Y no ha tardado en anunciarse que uno de los finalistas de esta edición del concurso televisivo actuará este verano en la primera edición del Low Festival en Torrevieja.
El evento organizado por Producciones Baltimore sigue ampliando su cartel de cara a su próxima edición con una tanda de nuevas confirmaciones entre las que destacan artistas de la talla de Iván Ferreiro, The Molotov, Éxtasis, La Paloma y Mala Gestión. Una oleada de confirmaciones que tiene entre ellas el nombre del nuevo proyecto en solitario de Óscar Ferrar, Bailamamá. El músico, conocido por ser el cantante de Varry Brava, se unió a los argentinos Miranda! para interpretar la canción Despierto amándote y llegando a la gala final como una de las favoritas.
Además, también se han hecho público otros nombres como Dani del Lío, Isaac Corrales (Fascinado Club), Las Hienas DJs, Neoverbeneo, Oro Jondo y Rem dJs. En total, estos doce nombres se incorporan a un cartel que ya cuenta con artistas de renombre internacional como Kasabian, The Hives y Editors; así como proyectos nacionales como Love of Lesbian, La Casa Azul, Fangoria, Dani Fernández, Ultraligera, Alcalá Norte, Barry B, Ginebras y Ojete Calor, entre otros. El festival se celebrará durante los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto, en el parque Antonio Soria de Torrevieja y en los próximos días seguirán ampliando los nombres que participarán en su nueva edición.
Iván Ferreiro lidera la tanda
El músico Iván Ferreiro llegará a Torrevieja en un momento muy especial de su trayectoria, en plena celebración de sus 35 años de carrera con la gira Hoy x Ayer. El artista gallego propone un recorrido emocional por las canciones más emblemáticas de su repertorio, desde su etapa al frente de Los Piratas hasta su consolidada carrera en solitario. Con más de tres décadas marcando a varias generaciones de público, el artista gallego presenta un directo renovado, más cercano y llegará al Low con un setlist repleto de himnos atemporales.
Junto a ellos estarán The Molotovs, consolidados como una de las grandes sensaciones emergentes del nuevo punk y la escena mod internacional. La banda británica destaca por su intensidad, actitud y un ritmo frenético con un directo repleto de electricidad. Con cientos de conciertos a sus espaldas pese a su juventud, la banda ha generado una enorme expectación incluso antes del lanzamiento de su álbum debut, consolidándose como una de las propuestas con mayor proyección dentro del nuevo rock europeo.
También estará en el festival Éxtasis, que representa una de las propuestas emergentes con mayor proyección dentro del nuevo pop-rock nacional. La banda ha construido una identidad basada en la complicidad creativa y en canciones que combinan pop, rock clásico e influencias que van desde la energía guitarrera hasta guiños a la rumba contemporánea. Su directo, cercano y arrollador, confirma a la banda como una de las llamadas a protagonizar el relevo generacional dentro del panorama alternativo español.
Más nombres: de La Paloma a Neoverbeneo
La Paloma se ha consolidado como una de las bandas más relevantes de la nueva generación del rock. Tras captar la atención del público y la crítica con sus primeros trabajos, el trío vive un momento clave con Un golpe de suerte, un segundo álbum que amplifica su potencia, ambición y capacidad para convertir inquietudes generacionales en auténticos himnos. Con un sonido más pulido y melódico sin perder intensidad, La Paloma continúa creciendo confirmándose como una de las propuestas más sólidas y emocionantes del panorama nacional actual.
Por su parte, Mala Gestión llega a Low Festival 2026 en plena expansión con su gira Haremos lo que podamos Tour, con la que recorrerán salas y festivales de todo el país presentando su nuevo trabajo. La banda valenciana se ha consolidado como una de las propuestas más desenfadadas y explosivas del circuito alternativo gracias a un sonido que combina punk, actitud irreverente y una energía contagiosa sobre el escenario.
La nueva tanda se completa con el ya mencionado Bailamamá, una propuesta que mezcla electrónica y espíritu festivo a cargo de Óscar Ferrer; Dani del Lío, Isaac Corrales (Fascinado Club), uno de los djs más respetados del circuito alternativo; Las Hienas djs, conocidas por sus sesiones eclécticas y enérgicas; Neoverbeneo, colectivo que reinterpreta la cultura verbenera desde una mirada contemporánea; Oro Jondo, proyecto que fusiona electrónica y raíces; y Rem djs, que aportarán una sesión cargada de baile y dinamismo.
Abonos a la venta
El Low Festival continúa afianzando su vínculo con Torrevieja como sede del festival tras su cambio de localidad debido a las condiciones impuestas para mantener su evento en Benidorm, como en los últimos años. La celebración en el Parque Antonio Soria consolida a la ciudad como un referente del turismo musical y la música en directo en la provincia de Alicante. Para ello, la organización ha lanzado la venta de los abonos generales y VIP para esta edición a través de su página web (www.lowfestival.es) desde 69,99 euros hasta agotar el cupo . Por su parte, los empadronados en Torrevieja podrán conseguir su abono a precio reducido.
