De Isabel Coixet a Juan Manuel de Prada: estos son los nombres que visitarán el Gil-Albert de Alicante en 2026

Grandes nombres del mundo de la cultura se darán cita en el Instituto Alicantino de Cultural Juan Gil-Albert. Así lo ha hecho público la directora del centro, Cristina Martínez, este lunes en la sede ubicada en la Casa Bardin. La literatura, la música, el cine o el arte estarán representados por personas de la talla de Christina Rosenvinge, Juan Manuel de Prada, Josu de Solaun, Yolanda García Serrano, Isabel Coixet o Manuel Rivas, entre otros. Se trata, así, de una programación que aumenta su número de actividades mientras mantiene el mismo presupuesto que el año anterior.

En lo que respecta a la nueva programación, Martínez ha avanzado que este mismo viernes visitará la Casa Bardin el escritor Juan Manuel de Prada y la semana que viene, el jueves 26, contarán con el director alicantino Jorge Torregrosa dentro ciclo Palabra de cine, en el que también estarán más adelante la productora Sandra Hermida (La sociedad de la nieve) y los guionistas Yolanda García Serrano (La cena) y Joaquín Oristrell (Dieta mediterránea). Además, el ciclo Contar y Cantar continuará con figuras como Christina Rosenvinge (12 marzo), Víctor Coyote (10 abril) y Nacho Casado (15 mayo).

Un momento de la presentación de la agenda del Gil-Albert / INFORMACIÓN

Además, en marzo también aterrizará en Alicante Rosa Rodríguez, ganadora del bote del concurso televisivo Pasapalabra. "Confirmamos su presencia antes de que se alzase ganadora del premio, y ahora tendremos el honor de tenerla aquí una vez se ha llevado el mayor bote de la historia del programa", ha apuntado la directora. Siguiendo con la agenda, este año el ciclo dedicado a la conversación lleva por título La mirada oblicua y consta de siete encuentros con intelectuales y pensadores de diferentes sectores moderados por Joaquín Manresa.

Empezará el 17 de marzo con el director Víctor García León (¡Vaya vacaciones!) y Bernardo Sánchez Salas, que harán un repaso por la vida y trayectoria de Rafael Azcona en el centenario de su nacimiento. En abril, el periodista Enric González y el creador de la revista Mongolia, Darío Adanti, hablarán de Las buenas noticias y el mundo contemporáneo. Esta propuesta continuará a lo largo del año con nombres como Remedios Zafra, ganadora del Premio Nacional de Ensayo 2025; y Javier Echeverría, Premio Anagrama.

Juan Manuel de Prada / Jaime Galia

Les seguirán otros rostros de renombre como el director y escritor Luis López Carrasco (El año del descubrimiento), el cineasta Benito Zambrano (La voz dormida), el director del programa Discópolis de Radio 3 José Miguel López, el periodista Martín Llade de RNE Clásica; la directora de La estación azul de RNE Carolina Alba, la escritora Marta Sanz, la cineasta Isabel Coixet y el escritor Manuel Rivas. Se trata de una programación diversa en estilos que cuenta con varios rostros conocidos del mundo del cine, de la radio y de la literatura.

Recordando a músicos y velando por los artistas

En el terreno musical, el ciclo Músicos en el recuerdo destacará la figura de Óscar Esplá, el próximo viernes 27 de febrero, con el pianista Josu de Solaun. También se recordará a Ruperto Chapí en marzo con una charla del actor Salva Monleón. Asimismo, este ciclo rendirá homenaje al guitarrista José Tomás, al compositor y director Manuel Berna; y a los pianistas Dolores Sendra y Gonzalo Soriano. La propuesta dedicada a la fotografía, Enfoques, contará con el Premio Nacional de Fotografía, Javier Vallhonrat, con el fotógrafo de INFORMACIÓN Rafa Arjones y con María Moldes.

Christina Rosenvinge / INFORMACIÓN

Otro ciclo a destacar es el dedicado al Estatuto del Artista, que comenzará el 5 marzo con la actriz y directora Rosana Pastor y Xelo Bosch, coordinador de la asociación de Artistas Visuales de Valencia, Alicante y Castellón. Habrá dos mesas más en las que participarán, por un lado, el iluminador Juanjo Llorens, el bailarín y coreógrafo Gustavo Ramírez Sansano y el músico Luis Ivars; y, por otro, la directora Pilar Pérez Solano, la actriz Sonia Almarcha y Marta Dehesa, especialista que ha participado en la creación del Estatuto del Artista.

También continuarán con su programación con propuestas como Tastant Territori, ADN Fester, Rutas de los Castillos o Rostros con Historias, que comenzará con Emilio Varela, así como la programación del ciclo Cultura -500 y otros ciclos dedicados a museos y a archivos. El Instituto Alicantino de Cultura, asimismo, volverá a convocar las residencias de artes escénicas Petricor, que en esta edición se realizarán en el Centro de Investigación Marina de Santa Pola.

Rafa Arjones, jefe de Fotografía del diario INFORMACIÓN / Alex Domínguez

Además, ya está abierto el plazo para los Premios al Documental Alicantino, que finaliza el 6 de marzo, y el del III Premio Internacional Juan Gil-Albert de Literatura Aforística y del Yo, hasta el 23 de marzo. En este sentido, el diputado de Cultura en la Diputación de Alicante, Juan de Dios Navarro, ha realizado un balance del pasado año y ha manifestado que todas las disciplinas y productos que identifican a la provincia (haciendo hincapié en actividades relacionadas con la música, fiestas, arte, publicaciones, sostenibilidad, legislación cultural y tecnología-) "tienen cabida en este contenedor cultural a través de sus actividades, que en 2025 sumaron 233, de las cuales 108 se hicieron fuera de la Casa Bardin y 88 por la provincia y Madrid, implicando a 10.725 personas".

El año pasado se programaron actividades en sesenta municipios y con el ciclo Cultura -500 la programación se ha trasladado a catorce poblaciones de menos de 500 habitantes. Ahora, la intención de este proyecto es consolidar su presencia en el mayor número de localidades posibles dentro de la provincia "en consenso con los ayuntamientos locales, que eligen qué propuesta se acerca más a sus intereses", ha remarcado Navarro.

La programación ha experimentado un crecimiento significativo respecto al ejercicio anterior. Si en 2024 se celebraron un total de 191 actividades con 97 de ellas organizadas fuera de la capital alicantina, en 2025 la cifra asciende hasta las 233 propuestas. Se trata de un aumento considerable teniendo en cuenta que la partida destinada a la programación del Gil-Albert sigue siendo de 470.000 euros de un presupuesto general de 1.660.000 euros. Estos datos se entienden, según han especificado desde la Diputación, por la labor de Cristina Martínez al frente del Instituto de Cultura.