Siempre Tigre: rock moderno con garra animal

Ficha técnica Formación: Luis (Batería y productor ), Josemi (voz y guitarra), Martín (coros y bajo). Procedencia: Elche, Polop y Alicante. Discos: Siempre Tigre / EP (2026) Año de creación: 2025

La ferocidad del tigre no es un arrebato salvaje ni un mal carácter. No es que el tigre "esté enfadado" con el mundo, simplemente es la manifestación evolutiva de un depredador adaptado a su entorno. Esa garra innata es la que ha hecho que germine un nuevo grupo en Alicante influenciado por el temperamento de este felino.

Siempre Tigre es la máxima evolución del rock alternativo de la provincia. Una concepción moderna que bebe de propuestas ya consolidadas en el panorama como Ultraligera, Sexy Zebras o Kitai para desarrollar un sonido que bebe de géneros muy diversos, con fuerza y valentía. "Empezar un proyecto hoy en día es muy complicado; hace falta fuerza, valentía y coraje para ir adelante. Es una actitud muy clara en la figura del tigre, y eso encaja mucho con nosotros", apuntan desde la banda.

De primeras, sorprende que con menos de un año en activo hayan creado un EP homónimo como el que vienen a presentar a INFORMACIÓN. Un compendio de cinco temas cuya principal virtud consiste en sonar profesional. "Hemos conseguido encontrar un sonido que nos representa como banda, y la experiencia que hemos cosechado en grupos anteriores nos permite empezar sonando así", explican.

Porque su debut no suena a un primer EP. Canciones como FM o Miénteme podrían estar firmadas por grupos ya consolidados en la industria, y crean un sello propio encontrando su lugar en temas más cercanos al pop urbano como Para no volver a hablarte. Escuchar el álbum es adentrarse en una montaña rusa de estímulos donde siempre se genera una incógnita por cómo sonará el siguiente track. "Fue un reto para nosotros confeccionar estas primeras canciones. El rock a veces no arriesga y creemos que mezclar lenguajes sonoros es positivo. Preferimos mostrar lo que somos, aunque implique riesgos".

Para los que quieran ver su puesta de largo en directo en la provincia, tras una primera toma de contacto con un concierto en Madrid, estarán presentando el disco el próximo viernes 27 de febrero, a las 22 horas, en la Sala Stereo de Alicante, acompañados por la banda Martiz. Allí, aprovecharán para desgranar en vivo todas las canciones que han publicado, sumadas a varias sorpresas y algunas canciones que todavía no han salido a la luz.

"Hemos tenido que componer temas nuevos para completar el repertorio. Seguimos experimentando, pues no dejamos de ser una banda nueva, y en cada concierto probamos cosas distintas", apuntan. En su primer concierto, para rellenar minutos de actuación, explican, utilizaron a modo de introducción un audio de WhatsApp de uno de los integrantes de la banda, que había tenido un accidente y se había roto una pierna, como parte del espectáculo. Una canallada que les define como un grupo divertido que no gira la cara a la profesionalidad.

Además, lo primero que hicieron en su debut en vivo fue interpretar todo el concierto con pasamontañas, la prenda central de su primer trabajo discográfico. No obstante, de los errores se aprende y aseguran que de cara a los próximos conciertos solo llevarán dicha prenda en una parte del bolo: "Estábamos pasando mucho calor y acabamos haciendo una encuesta en el público para ver si podíamos quitárnoslos de cara al final del concierto. La idea de utilizar un pasamontañas surgió de manera natural a partir de los videoclips. La historia comienza con un atraco y una huida, y a partir de ahí nos obligamos a llevarlo porque la imagen que genera es muy potente", remarcan.

Modernidad y vanguardia

No hay grupos en la provincia que tengan el sonido que pregonan Siempre Tigre. Pese a ser un género con una tendencia al alza a nivel nacional, y previamente con mucho tirón internacional, especialmente en el Reino Unido y otros puntos de Europa, Alicante no había tenido una banda que mirase de esta manera a lo moderno sin dejar de hacer vanguardia.

En su sonoridad se esconden resquicios de bandas como Biffy Clyro o The Hives, proyectos que precisamente se hicieron gigantes por apostar por una sonoridad cuando nadie lo hacía. Y partir de este punto, para consolidar una manera propia de mirar la música, es algo a tener muy en cuenta: "Tenemos muchas influencias distintas, pero esos grupos son un punto de conexión importante con lo que hacemos. Al componer empezaron a salir guitarras más directas, cierta energía cercana a The Hives, melodías que nos gustaban y que podían enganchar... Tiramos por ahí porque era lo que nos apetecía hacer".

Ellos dicen que hacen un "rock sexy" caracterizado por la elegancia, pero sin perder de vista el gamberrismo. "Es un rock elegante, con flow, riffs marcados y una voz en falsete que aporta ese matiz diferencial", explican. No obstante, si algo destaca es que también cruzan elementos pop con guitarras más crudas. Algo poco manido que también puede servir como factor diferencial por su alejamiento de los convencionalismos.

"Hay riesgo cuando te sales de los márgenes, pero creemos en esa diferencia. En el concierto de Madrid la respuesta fue mejor de lo esperado. Eso nos dio confianza para seguir mostrando nuestra identidad", subrayan. No obstante, y pese a que puede ser positivo ser los únicos en algo, también es un arma de doble filo. "Ahora toca trabajar y comprobar si realmente hay un público para esto, remarcan. De momento, la base que se marcan es la de hacer buenas canciones para ir creciendo poco a poco en la industria musical. Si así suena su primer EP, el futuro parece presagiar cosas muy positivas para este trío alicantino.