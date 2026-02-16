¿Qué es Surfing Lucentum? Nace un nuevo festival itinerante de música en Alicante
El evento, que se desarrollará el 21 de febrero, busca ser un punto de encuentro para la escena surf y rock and roll de la provincia con actuaciones de artistas como Los Turanga, Los Costones o Gutiérrez Valenzuela
Un nuevo festival de pequeño formato ha nacido en Alicante con la vocación de dar rienda suelta a aquellos sonidos que permanecen al margen del circuito comercial. La ciudad incorpora a su oferta cultural el evento Surfing Lucentum, una cita concebida como punto de encuentro para la escena surf y rock’n’roll de la provincia. La iniciativa, concentrada en una sola jornada, desplegará su programación este sábado 21 de febrero por distintos locales del centro urbano con el propósito de dinamizar el tejido musical local y sentar las bases de futuras ediciones que puedan abrirse a formaciones de otros territorios.
El planteamiento articula conciertos en directo y sesiones de DJ en un itinerario que se iniciará al mediodía y se prolongará hasta la madrugada. La apertura tendrá lugar en Söda Bar con una sesión vermut protagonizada por Porsaguera, formación murciana que transita por el surf clásico con influencias fronterizas. Presentarán su álbum homónimo, un trabajo que oscila entre el rock y el wéstern, en una actuación de acceso gratuito que marcará el tono de la jornada.
Por la tarde, la actividad continuará en Jendrix Rock Bar, donde Gutiérrez Valenzuela ofrecerá un directo instrumental en formato acústico, definido por atmósferas cinematográficas y una notable variedad sonora. El dúo, integrado por dos hermanos, fusiona raíces caribeñas con blues, jazz y bolero, configurando una propuesta singular dentro del cartel. Esta segunda sesión gratuita servirá de antesala a la franja nocturna, preparando al público para una noche de mayor intensidad eléctrica.
El tramo principal se trasladará al Bramus Bar, en la plaza de Luceros, que concentrará los conciertos de pago, con una entrada única de 10 euros, y reunirá a tres bandas representativas del circuito garage: Los Boompats, Los Costones y Los Turanga, estos últimos presentando su primer EP, Canciones para un guateque. La velada se plantea como un espacio de celebración colectiva en torno a sonidos vibrantes y directos de alto voltaje, interpretados por formaciones con proyección dentro del género.
El cierre regresará a Jendrix con una sesión de DJ Insu centrada en vinilos de garage, surf y rock’n’roll, prolongando el ambiente festivo más allá de los conciertos. "Invitamos a toda la gente que quiera disfrutar del rock and roll en directo a sumarse a esta jornada distribuida en tres puntos de Alicante para bailar", señala Endika, uno de los organizadores del evento y guitarrista de Los Turanga. El festival cuenta con el respaldo de Santa Leonor Producciones y de Álex Tévar.
Los impulsores de Surfing Lucentum subrayan que el objetivo es fortalecer la comunidad musical vinculada a estos géneros y consolidar un espacio estable para propuestas de raíz y espíritu independiente en Alicante. "Nos faltaban lugares para tocar y para generar escena; hemos querido aprovechar los espacios existentes para dar forma a un festival que busca sumar y cohesionar, con la intención de darle continuidad el próximo año", concluyen. Además, su intención es mover los conciertos también por los barrios en próximas ediciones, generando todavía una mayor red musical en directo.
