Ángeles Toledano, la nueva voz del flamenco contemporáneo, aterriza en Alicante: "Miro hacia atrás con los ojos del presente"

Raíz y vanguardia conviven en la música de Ángeles Toledano (Jaén, 1995). La artista, nacida en Villanueva de la Reina, un pueblo a orillas del río Guadalquivir, se ha erigido como la voz actual de lo que los críticos denominan "nuevo flamenco". En su música plasma una mirada al género para comprender el flamenco más allá de lo estático, creando de cero sonoridades que avanzan sin perder la raíz. Esta joven artista, que publicó en 2024 su primer álbum Sangre sucia, estará actuando el jueves 19 de febrero, a partir de las 19 horas, en el Paraninfo de la Universidad de Alicante.

Su irrupción en la industria musical ha sido muy rápida y ya se ha creado un nombre con su debut discográfico Sangre sucia. Su música no abandona la tradición, pero consigue evolucionar y dialogar con el contexto actual que le rodea. Teniendo en cuenta estas variables, ¿cómo se confecciona una canción suya?

Has hablado de algo muy importante, de ese diálogo con el entorno. Pensar en ese entorno te sitúa automáticamente en el presente. Si quieres ser honesta con el mundo en el que vives, necesariamente tienes que mirar desde el presente. Luego, por supuesto, están las fuentes de las que bebes para aprender y las que te vuelven loca. Yo nunca he sentido la necesidad de aprender por querer saber más que nadie. El flamenco es un veneno, no se trata de una pretensión intelectual. Es más bien una sensación de hechizo y es necesario acudir a esa fuente para descubrir cosas nuevas. Cuando juntas ese hechizo con la mirada al entorno que te rodea, surgen los lugares de los que me sirvo para crear y para permitirme licencias creativas. Sangre sucia se nutre mucho de eso. Dicho esto, me cuesta hablar de lo que caracteriza a mi música porque siento que todavía me queda mucho por descubrir, probar y jugar antes de poder definirlo con claridad.

En su disco también predomina la variedad dentro de la raíz. Sangre sucia aprovecha distintos palos para construir un discurso conceptual. ¿Qué palos son los que más le mueven, no solo como artista, sino también como oyente?

Voy un poco por épocas. Ahora mismo, por ejemplo, me encanta cantar o escuchar una seguirilla o una serrana. Me encanta también la soleá y, en guitarra, la taranta me parece preciosa. Hay muchas cosas del flamenco que me elevan a lugares a los que ninguna otra música ha conseguido llevarme, aunque consuma y me encanten otros géneros. El flamenco traspasa algo dentro de mí, quizá porque lo consumo desde muy pequeña y he sabido integrar muchas de sus cosas en mi vida.

"El flamenco es un veneno que no se aprende por ambición, sino por hechizo"

El primer estímulo de su música me llegó con el videoclip de X las niñas. En él, sobresale una joven cantaora que no tiene miedo a perrear. Esa imagen impacta por la diferencia, al menos sobre el papel, de dos mundos tan opuestos.

Fue todo muy natural. No pretendía hacer nada concreto ni mover nada estratégicamente, porque eso me alejaría de la creatividad. Lo que hice fue divertirme, escucharme y escuchar también a otras personas, incluso a quienes creemos que no saben tanto de flamenco. Por ejemplo, en X las niñas escuché a mis amigas. Esa vulnerabilidad de alguien que no le tiene tanto miedo al género, como yo incluso le puedo tener, mirándolo desde dentro, enriquece muchísimo. Yo luego pondré la norma desde lo que estudio y sé desde hace años, pero esa mirada menos solemne aporta frescura. Creo que uno de los puntos fuertes de X las niñas y de Sangre sucia es precisamente esa colaboración con personas que no le deben nada al flamenco, lo respetan, pero no le tienen miedo.

Ángeles Toledano, en una imagen de su disco "Sangre sucia" / Mara Alonso

Ahora se utiliza la etiqueta de "nuevo flamenco". ¿Qué diferencia hay con el viejo?

Creo que es una etiqueta que funciona como titular, pero no sé si define lo que hacemos. No creo que estemos haciendo "nuevo flamenco". Si miramos lo que está pasando, los nuevos artistas estamos mirando muchísimo hacia atrás, pero con los ojos del presente. Yerai Cortés, por ejemplo, toca la guitarra al estilo barbero, que es lo más antiguo que hay, pero lo renueva con su frescura y su manera de estar. Lo mismo pasa con María Terremoto o con Israel Fernández, que bebe de Pastora Pavón, Pepe Pinto, Manuel Torre… referencias muy antiguas que él trae al presente y conecta con jóvenes y mayores. Quizá más que "nuevo flamenco" sería mejor decir que es viejo flamenco renovado con la mirada del presente.

En un mundo con tantos estímulos, diferenciarse es clave para sobrevivir. Más allá de la música, usted se está creando una imagen muy definida que le ayuda a generar impacto. ¿Trabaja mucho esa parte estética en redes sociales?

Sí, y me divierte muchísimo. No puedo pensar solo en la música. Me encanta la estética, que todo tenga un sentido y que se muestre de manera compacta. Me imagino los directos y me planteo cómo vestir una canción, cómo publicarla en redes sociales... Es una parte muy guay de la profesión y la disfruto mucho. También es cierto que ahora hay muchísima información y mucha música disponible, pero también mucha calidad. Veo a muchísima gente haciendo cosas increíbles, incluso personas que viven en tu misma ciudad y hacen trabajos de una calidad suprema, pero al haber tantas propuestas pasan muchas veces desapercibidos.

Un momento de un concierto de Ángeles Toledano / INFORMACIÓN

En Sangre sucia habla de libertad, de sororidad, de menstruación… Hace años eso habría sido considerado brujería.

Sí, total (ríe). También sigo el camino de artistas como Rocío Molina o Rocío Márquez, que ya trataron estos temas en su momento y que abrieron el camino a las que vinimos detrás. En este sentido, me sorprendió mucho que llamara tanto la atención lo de la menstruación, por ejemplo. Yo pensaba que pasaría desapercibido, pues surgió de forma muy natural en el estudio, con Iseo recitando el texto final. No fue algo calculado para provocar y me asombra que haya sorprendido tanto.

Ha viajado por el mundo con su música con conciertos en lugares como Nueva York y, ahora, aterriza en la Universidad de Alicante. ¿Qué suponen para usted estas actuaciones?

Noticias relacionadas

Me hace muchísima ilusión. Siempre que actuamos en universidades es especial. Ver gente joven, en un entorno de reflexión y aprendizaje, me emociona mucho. Son el futuro y es interesante que abracen esta música. En Alicante realizaré un concierto con una mirada honesta al presente sin perder la raíz. Y será algo muy tangible.