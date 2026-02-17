Área 12 sigue adelante con sus conciertos programados para 2026 en el Multiespacio Rabasa

La empresa alicantina Producciones Baltimore sigue adelante con los conciertos de Área 12 y ha presentado oficialmente este martes la nueva programación musical de su ciclo ubicado en el Multiespacio Rabasa. El gran recinto de actividades será un verano más uno de los destinos principales de algunas grandes giras nacionales e internacionales que pasen por la provincia, todo ello a pesar de la incertidumbre generada por la negativa inicial del Ayuntamiento de Alicante.

La temporada estará compuesta por seis grandes citas con las que se prevé superar los 90.000 asistentes, reuniendo a destacados artistas nacionales como Dani Martín (27 de junio), Viva Suecia (11 de julio) y Hombres G (29 de agosto), así como a referentes internacionales de primer nivel como The Black Crowes (8 de julio). El cartel se completa con dos grandes eventos de carácter generacional que abarcan distintos públicos: I Love Reggaeton y Nostalgia Milenial (21 de agosto) e I Love The 90s (22 de agosto).

Esta noticia se produce después de que se temiera la cancelación de las actuaciones, tras hacer público el pasado mes de noviembre la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, que los conciertos anunciados para 2026 bajo la marca Área 12 carecían del preceptivo permiso municipal y, en consecuencia, podrían acabar suspendiéndose.

En este sentido, desde Producciones Baltimore destacan que, tras diversas reuniones con el Ayuntamiento de Alicante y el trabajo coordinado con las administraciones, ya se están tramitando todas las licencias necesarias para el desarrollo del ciclo de conciertos que en esta ocasión cuenta con seis actividades emplazadas que prevén contar con una asistencia individual media de 15.000 asistentes. Subrayan, además, la excepcionalidad de Área 12 como el único recinto de la provincia que reúne las condiciones adecuadas para acoger este tipo de giras internacionales.

"Después de cinco años de trabajo, el objetivo se ha cumplido. Área 12 vuelve a consolidarse como el espacio donde pueden recalar las grandes producciones musicales que requieren un despliegue técnico y escénico de primer nivel", afirma Jose Manuel Piñero, CEO de la promotora. La empresa, encargada de otros proyectos como el Low Festival de Torrevieja, el Oasis Elche y el Spring Festival de Alicante, asegura que este recinto permite de manera estratégica la llegada de actuaciones de gran envergadura que requieren complejas infraestructuras técnicas, escenográficas y logísticas.

Seis fechas imprescindibles

La primera gran cita del verano será el sábado 27 de junio con Dani Martín, quien continúa consolidado como uno de los artistas más influyentes del pop rock nacional. Tras su exitosa trayectoria al frente de El Canto del Loco y más de una década de carrera en solitario, el madrileño mantiene una sólida conexión intergeneracional con el público. De esta manera, estará haciendo una gira por todos los grandes éxitos que ha cosechado a lo largo de su carrera, permitiendo a sus seguidores volver a escuchar temas como Zapatillas, Besos o La madre de José.

El miércoles 8 de julio llegará el turno de The Black Crowes, una leyenda del rock estadounidense que llegará a Alicante antes de su parada en Madrid, donde estarán actuando como cabezas de cartel del festival Mad Cool. Su actuación en la ciudad responde directamente a las características técnicas y de producción de Área 12, siendo el único recinto capaz de adaptarse completamente a las necesidades escénicas y logísticas de su espectáculo.

El 11 de julio será el turno de Viva Suecia, que protagonizará un concierto muy especial con una previsión de asistencia superior a las 15.000 personas. La banda murciana se ha consolidado como uno de los grandes fenómenos del indie rock español, encadenando éxitos discográficos y giras multitudinarias con un directo potente y una fuerte conexión con el público. Estarán presentando su último lanzamiento discográfico Hecho en tiempos de paz, donde apuestan por una sonoridad más ambiciosa y profesional pensada para evolucionar como banda.

En agosto llegará por primera vez a Alicante el evento I Love Reggaeton junto al ya asentado Nostalgia Milenial (viernes 21 de agosto), en un formato especial y exclusivo diseñado para este recinto, con dos escenarios. El evento reunirá a algunos de los artistas más representativos del reggaeton clásico como Juan Magán, Cali y el Dandee o José de Rico, junto a nombres vinculados a la cultura musical milenial que marcó a toda una generación, como Mohombi, Melón Diesel o Sergio Contreras, entre otros.

Al día siguiente, el 22 de agosto, el ciclo continuará con I Love The 90s, uno de los mayores espectáculos dedicados a la cultura dance y pop de los años noventa. El cartel contará con nombres históricos como 2 Unlimited o Daisy Dee, acompañados de un importante despliegue técnico y visual que recrea el espíritu de la década. Como novedad, este año incluirá también un escenario pop con bandas como Amistades Peligrosas o Viceversa, entre otros. De esta manera, y debido a la gran asistencia de otros años, la marca ha decidido apostar por Alicante con doble escenario.

El broche final llegará el sábado 29 de agosto con la actuación de los míticos Hombres G, que desembarcan en Alicante con una de las giras más esperadas del año y una previsión de asistencia superior a las 16.000 personas. La banda madrileña continúa siendo uno de los referentes del pop rock español y ofrecerá un repertorio cargado de clásicos que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Canciones de la talla de Marta tiene un marcapasos, El ataque de las chicas cocodrilo o Devuélveme a mi chica sonarán en Área 12.