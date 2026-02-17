La Plaça del Llibre cumple 10 años defendiendo la lectura en valenciano en Alicante

10 años apostando por la literatura en valenciano. La Plaça del Llibre de Alicante celebra este año su décima edición, consolidando así una iniciativa cultural que tiene como objetivo crear un espacio para la promoción de la lectura en valenciano. Algo que los propios organizadores catalogan como "un éxito", especialmente en un contexto político marcado por la problemática sociolingüística en el territorio y por cuestiones como la consulta sobre la lengua base en los colegios públicos.

En este sentido, la Plaça del Llibre se celebrará del 20 al 22 de febrero en la plaza Séneca de Alicante con la participación de editoriales, librerías y entidades culturales. La programación incluirá presentaciones de libros, firmas de autores, mesas redondas, actividades infantiles y propuestas dirigidas al público familiar. El acceso será libre y abierto a toda la ciudadanía, con el objetivo de acercar la lectura en valenciano a todos los sectores de la sociedad y convertir el espacio en un punto de encuentro cultural.

Uno de los elementos destacados de esta edición es el papel activo de las entidades colaboradoras, que han impulsado actividades propias dentro de la programación. Entre ellas, destaca la mañana escolar organizada por la Fundació Sambori, una iniciativa dirigida al alumnado para fomentar la lectura en valenciano desde las primeras etapas educativas; o la mesa redonda Lectura en temps de crisi, organizada por la Fundació FULL, que invita a reflexionar sobre el papel de la lectura en el contexto actual.

Un momento de la rueda de prensa celebrada en el Instituto Alicantino de Cultura / INFORMACIÓN

Además, también se llevará a cabo la presentación de un libro acompañada de un concierto, promovida por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, que combina literatura y música. Otras entidades como la Universidad de Alicante, a través del Vicerrectorado de Cultura, participan con el patrocinio de una biblioteca efímera, un espacio abierto al público para la consulta y el descubrimiento de obras en valenciano. Por su parte, Acció Cultural del País Valencià organiza la actividad Amb lletra de dona, centrada en la visibilización de las autoras y de la creación literaria femenina. Todas las actividades están disponibles en la página web de la organización (www.placadelllibre.es).

Creando una comunidad activa

Durante la rueda de prensa celebrada en la Casa Bardin, actual sede del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, el director del Secretariado de Lenguas de la Universidad de Alicante, Héctor Cámara San Juan, ha señalado que alcanzar la décima edición “es un éxito” y ha reconocido que no resulta sencillo impulsar y mantener una iniciativa de estas características en Alicante, pese a que es “muy necesaria”, especialmente en un contexto social y político como el actual.

En este sentido, ha afirmado que la Plaça del Llibre "demuestra que es posible organizar y consolidar un evento literario en valenciano en la ciudad". Cabe recordar que este evento se realiza también en Castellón, Gandia, València, Montcada y Picassent; lo que eleva todavía más su posición dentro de la sociedad valenciana y se configura como un espacio para reforzar la identidad cultural propia. En esta edición, la programación supera la treintena de actividades organizadas "con mucha ilusión", ha destacado Héctor Cámara.

En la misma línea, Rafa Domínguez, responsable de la organización, ha remarcado que la Plaça del Llibre "es mucho más que una feria del libro", al tratarse de una acción de fomento de la lectura que se ha logrado mantener en el tiempo y que parte de la convicción de que leer es un derecho fundamental. Asimismo, ha defendido que leer en la lengua propia "es esencial" porque forma parte de la identidad colectiva: "Es todo un entramado que da sentido a lo que somos".

El evento, que se asentará del 20 al 22 en la plaza Séneca, tiene la intención de fomentar la lectura desde la infancia en todas las etapas vitales, de forma que se genere un aprendizaje continuo: "Un niño que lee es un adulto que leerá y, por tanto, tendrá una mente mucho más crítica", ha detallado Domínguez. El carácter de este acto, además, incita a disfrutar la actividad centrándose en el presente ante la incógnita latente sobre su supervivencia anual.

Noticias relacionadas

Quizás debido a esto, los presentes en la rueda de prensa manifestaban su especial agradecimiento al esfuerzo de los organizadores durante estas diez ediciones. Lliris Picó, por ejemplo, en representación de la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, agradecía que la Plaça del Llibre diera voz y visibilizara a escritores, librerías y lectores en lengua catalana, y destacaba que el evento "ponía de manifiesto que Alicante contaba con escritores y también con lectores en nuestra lengua" y que existía "una comunidad literaria viva y activa que necesitaba espacios como este para crecer y consolidarse".