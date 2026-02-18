Alicante acoge unas jornadas nacionales para estudiar el arte y la identidad de la Semana Santa

Una revisión a la celebración de la Semana Santa y el Corpus Christi. La Asociación Española de Patrimonio, Cultura y Sociedad (AEPCS) convoca la V Jornada de Patrimonio Cultural, que se celebrará el jueves 19 de febrero, a las 17.30 horas, en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, dependiente de la Diputación Provincial de Alicante. Este encuentro estará dedicado al estudio del arte, la identidad y la religiosidad popular y se enmarca dentro de las actividades que organiza esta entidad cultural, presidida por el profesor José Iborra Torregrosa, doctor en Antropología Social y miembro del grupo de investigación Cultura y Sociedad de la Universidad de Murcia.

La jornada cuenta con la colaboración de la Real Academia de Cultura Valenciana, el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert y el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante. En este sentido, la AEPCS, fundada en Alicante, tiene entre sus fines el fomento y la difusión de la investigación interdisciplinar en los ámbitos del patrimonio, la cultura y la sociedad. Según su presidente, la asociación "favorece la comprensión, el encuentro y el diálogo intercultural entre antropólogos y otros profesionales, así como entre todas aquellas personas interesadas o vinculadas con sus objetivos corporativos".

La jornada se centrará en las celebraciones de la Semana Santa y el Corpus Christi, dos acontecimientos que adquieren una especial emotividad en numerosas ciudades españolas. Las ceremonias y desfiles procesionales destacan por su solemnidad y brillantez, integrando dimensiones religiosas, culturales y estéticas que las convierten en una experiencia sensorial completa. El carácter festivo genera, además, un sentimiento de integración especialmente atractivo para participantes y espectadores, en un tiempo excepcional en el que las ceremonias religiosas conviven con la experiencia estética derivada de la contemplación de las procesiones.

Un programa variado: del patrimonio inmaterial a la escenografía

El salón de conferencias del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert acogerá esta quinta edición, concebida como un encuentro académico de carácter multidisciplinar en torno a la religiosidad popular, con la intervención de expertos y docentes especializados. Según el programa previsto, la primera parte contará con la participación del doctor José Vicente Gómez Bayarri, vicedecano de la Real Academia de Cultura Valenciana, que abordará el Corpus Christi en la Valencia bajomedieval, y del doctor Francisco A. Cardells-Martí, profesor e investigador de la Universidad Católica de Valencia, quien ofrecerá una Aproximación al Patrimonio Religioso Inmaterial de la Comunidad Valenciana.

Cartel oficial de las ponencias de la V Jornada de Patrimonio Cultural / INFORMACIÓN

La segunda parte incluirá la intervención del doctor Jesús Mª Gómez Rodríguez, catedrático de piano y director del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá, que centrará su exposición en El legado pianístico de D. Tomás Rocamora. Cerrará el ciclo de ponencias el profesor José Iborra Torregrosa, con la comunicación titulada Ritualidad, escenografía y plástica de la Semana Santa en Alicante durante los siglos XIX y XX.

La inauguración oficial contará con la participación de Cristina Martínez, directora del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert; Luis Miguel Romero Villafranca, decano de la Real Academia de Cultura Valenciana; Jesús María Gómez Rodríguez, director del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá; y José Iborra Torregrosa, presidente de la Asociación Española de Patrimonio, Cultura y Sociedad. El encuentro tendrá lugar el jueves 19 de febrero, a las 17.30 horas, en el salón de conferencias del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, situado en la calle San Fernando, 44. La entrada será libre hasta completar el aforo.