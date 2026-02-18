La artista Inma Meseguer se alza con el segundo premio de la Bienal Internacional de Pintura al Pastel

La VIII Bienal Internacional de Pintura al Pastel organizada por ASPAS (Pintores Pastelistas Españoles) corona el arte de Alicante. Esta cita, que se celebra cada dos años en Oviedo, ha entregado el segundo premio a la alicantina Inma Meseguer por su obra Infancia desamparada. La galardonada, que no pudo desplazarse hasta Asturias para recoger el premio, ha reconocido que recibir esta condecoración ha supuesto "un reconocimiento inesperado y profundamente emocionante", ya que no se dedica profesionalmente a la pintura.

Meseguer es microbióloga y ha trabajado como profesora en la Universidad Miguel Hernández. No obstante, admite que ha dibujado y pintado desde siempre. No fue hasta su jubilación, hace trece años, que decidió retomar esta vocación y actualmente recibe clases de la pintora pastelista Loli González de Mata, con quien descubrió que la técnica del pastel se ajustaba especialmente bien a sus cualidades. Así, animada por su profesora, comenzó a trabajar el pasado verano en la obra con la que ha sido premiada.

El cuadro, titulado Infancia desamparada, retrata a una niña vietnamita obligada por la pobreza a hacerse cargo de su hermana pequeña, apenas un bebé. A través de su expresión triste e inquisitiva, la artista pretende visibilizar la carga que soporta y denunciar la injusticia que sufren muchos menores en situaciones similares.

Dos galardones que completan el palmarés alicantino

La propia Loli González de Mata, que lleva más de veinte años dedicada exclusivamente al pastel, también ha sido seleccionada en esta Bienal con su obra Payaso con globos, que ha recibido el premio Contraste. "Esta pintura nació como una auténtica explosión de color, una obra que intuía desde el momento de su creación", apunta la autora. Asimismo, valora de manera muy positiva su asistencia a esta gala, que supone para ella "una experiencia comparable a unas vacaciones en un lugar querido", pues le permite reencontrarse con otros pintores que comparten su misma pasión.

Además, siendo una autora en constante investigación de la técnica del pastel, estar presente en un certamen como este también le permite "disfrutar" de numerosas obras realizadas con la técnica con la que está en contacto y que ella misma enseña en su taller. También ha tenido unas palabras para valorar el reconocimiento otorgado a su alumna Inma Meseguer. En ese sentido, asegura sentirse "tan satisfecha como si el premio fuera mío", convencida del talento y la proyección de la autora en el mundo del pastel.

Junto a ellas también participa en la Bienal Internacional de Pintura al Pastel la alcoyana Cristina Francés Seva, finalista con la obra Rebeldía, un retrato de una de sus nietas en el que ha querido plasmar su carácter vivo, inteligente y dulce mediante colores intensos y expresivos. Francés, que comenzó a pintar cuando su hija pequeña tenía dos años (hoy tiene 38), ha trabajado tanto el pastel como el óleo, aunque reconoce sentirse especialmente cómoda con el primero por su suavidad y su capacidad para transmitir emociones.

Una muestra itinerante que viajará a Alicante

Si algo destaca en esta edición a la cita artística es que presenta como novedad un cambio importante: su carácter itinerante. Además de su sede habitual, la organización ha confirmado que la muestra viajará a Alicante, donde podrán contemplarse las obras premiadas y seleccionadas como finalistas, así como las de los artistas invitados de honor, que este año proceden de África. La exposición podrá visitarse en la Sala de Exposiciones de la Asociación de Artistas Alicantinos del 24 de abril al 7 de mayo.

En relación con la asociación ASPAS-Pintores Pastelistas Españoles, encargada de este certamen, cabe destacar que inició su andadura en 2007 como un proyecto impulsado por un reducido grupo de artistas con el objetivo de dar visibilidad a la técnica del pastel. En 2009 organizaron por primera vez en España una exposición internacional dedicada a esta disciplina, cuya buena acogida les animó a consolidar el proyecto con carácter bianual.

Desde entonces, las Bienales Internacionales de Pastel han contado con países invitados como Francia (2011), Estados Unidos (2013), China (2016), Canadá (2018) y Taiwán y Japón (2020). A lo largo de estas ediciones se han expuesto más de 900 obras, visitadas por cerca de 52.000 personas. Y en este sentido, Oviedo ha sido tradicionalmente la sede del certamen, con el respaldo de su ayuntamiento, pero en esta ocasión la Bienal amplía horizontes y llega por primera vez a Alicante.