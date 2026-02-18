El Aula de Teatro de la UA hace triplete en los Premios de la Federación Española de Teatro Universitario

La visión de Penélope sobre las aventuras de Ulises, plasmada en la obra La Odisea según Penélope, ha triunfado en Madrid. La obra, escrita y dirigida por Francesc Sanguino y representada por el Aula de Teatro de la Universidad de Alicante, que había logrado récord de nominaciones -un total de once- en los X Premios de la Federación Española de Teatro Universitario, ha regresado de la ceremonia celebrada recientemente con una tríada de premios bajo el brazo. En concreto, la formación teatral universitaria ha acaparado los principales galardones: Mejor obra, Mejor dirección y Mejor actor principal.

Esta versión teatral de Sanguino, que pone el foco en Penélope y sus doce esclavas, ha conseguido sobresalir como el mejor montaje de la veintena de propuestas presentadas, la mejor dirección para Sanguino y su equipo (integrado por Blanca Fernández-Campa y Liam Thomas Clark, estudiantes de máster de Profesorado y de Estudios Ingleses, respectivamente) y el premio al Mejor Actor ha sido para Juan Ballesteros, estudiante de Ingeniería Informática, por su personaje de Telémaco.

Parte del equipo del Aula de Teatro de la UA, con Francesc Sanguino a la derecha, tras recibir los premios / INFORMACIÓN

El Aula de Teatro suma así veinte nominaciones y cinco premios en las dos últimas ediciones de estos reconocimientos de carácter nacional que se entregan cada año, en el mes febrero, desde el año 2014. En esta edición, la obra del Aula de Teatro de la UA comparte podio con mayor número de galardones (3) con Cabaret Berlín y con Margaritas, aunque La Odisea según Penélope se ha llevado los más importantes.

Premios muy repartidos

"Es una satisfacción muy grande haber conseguido estos premios porque recaen en toda la compañía y no sólo ponen al alumnado en el centro, sino que, además, es un premio compartido con todos, con Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Extensión Universitaria, el Servicio de Cultura y todo su personal", ha destacado el director teatral y dramaturgo alicantino, tras añadir que "los premios han sido muy repartidos entre las universidades nominadas y eso quiere decir que la organización premia el esfuerzo de todos. Deja en un segundo lugar una competencia improductiva entre los jóvenes y los anima a seguir trabajando. Hay que valorar en ellas y ellos el hecho de compaginar el esfuerzo de sacar adelante los estudios con el de dedicarse plenamente a una actividad artística tan intensa como es el teatro y la gira posterior"

A su vez, la vicerrectora Catalina Iliescu, ha manifestado su "orgullo" por el Aula de Teatro y sus éxitos colectivos, "que son el resultado del trabajo sostenido y entusiasta de muchas personas. No puedo estar más orgullosa del buen rumbo en el que está encaminada, confirmado y reforzado por estos premios y la miríada de nominaciones. No puedo estar más orgullosa del giro que hemos dado hacia la implicación del alumnado en todas las facetas de la producción y en la labor dramatúrgica"