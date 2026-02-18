La danza de Sol Picó y Elías Aguirre, candidata a nueve premios Max

Carrer 024, la última producción de la compañía de danza de la alcoyana Sol Picó, afincada en Barcelona, ha logrado cinco candidaturas a los próximos Premios Max de las Artes Escénicas - Mérida 2026, anunciados este miércoles por la Fundación SGAE, donde un total de 174 espectáculos de los 512 inscritos a concurso han sido seleccionados y continúan en la siguiente fase competitiva.

En la 29ª edición de estos galardones, que se fallarán el próximo 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida, también figuran otras candidaturas de origen alicantino, como el también coreógrafo y bailarín torrevejense Elías Aguirre, con cuya pieza Aurunca, la compañía, asentada en Madrid, ha logrado cuatro candidaturas a los Max. Los días lentos, de la alicantina Lola Blasco (3 candidaturas); Llar, de Federico Menini (1); la alteana María Poquet por Afectuosamente suyo, Jack el Destripador (1) y La Mula, uno de cuyos integrantes es el alcoyano Andreu Martínez Costa, con Manual per a éssers vius, son otros de los seleccionados.

Carrer 024 es el montaje con el que Sol Picó celebra 30 años con su compañía, un espectáculo de calle de gran formato estrenado en 2024 en la Plaza Matadero de Madrid, que reflexiona sobre la soledad e invita a recuperar la idea de comunidad. La pieza toma el nombre del teléfono de asistencia a gente con problemas para evitar el suicidio, y es una nueva creación de la alcoyana alrededor de este problema, que se presentó ante más de dos mil personas.

Sol Picó, que ya cuenta con diez premios Max en su haber, entre otros reconocimientos, ha logrado con Carrer 024 cinco candidaturas en las categorías de mejor espectáculo de danza, mejor coreografía, mejor diseño de producción privada, mejor diseño de iluminación (David Sales) y mejor elenco de danza.

Elías Aguirre en "Aurunca" / Juan Carlos Toledo

Con cuatro ha sido seleccionado Aurunca, una producción de la compañía de danza Elías Aguirre junto a SNEO Mestizaje Projects. Natural de Torrevieja, Aguirre estrenó en los Teatros del Canal de Madrid esta obra de danza contemporánea en la que explora los "no lugares" o lugares de tránsito por los que transita, que en esta ocasión simboliza un momento de reflexión.

Este espectáculo ha sido seleccionado en cuatro categorías como mejor espectáculo de danza, mejor coreografía y mejor intérprete masculino de danza (Elías Aguirre), y mejor diseño de iluminación (Sergio García Domínguez).

Tres candidaturas ha obtenido Lola Blasco con su último montaje teatral, Los días lentos, encargada de inaugurar la última Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos celebrada el pasado noviembre en Alicante. En este caso, se trata de un texto que habla sobre la vejez y la muerte, la fragilidad humana y la derrota pero también de la belleza en la última etapa de la vida, una historia que aborda el alzhéimer y que comenzó a escribir cuando a su padre le diagnosticaron esa enfermedad.

"Los días lentos", de Lola Blasco / INFORMACIÓN

Decepción de Lola Blasco

Los días lentos es candidata a mejor diseño de vestuario, mejor diseño de espacio escénico (Luis Crespo), y mejor elenco de teatro (IVC). La autora alicantina, Premio Nacional de Literatura Dramática 2016, ha mostrado en redes sociales su decepción por no figurar, de nuevo, con opciones en la categoría de autoría teatral de los Max: "Un año más en el que se me tira para atrás en el primer corte que se hace para ser candidato a los Max. No pasa nada, ya estoy acostumbrada a que me pase un año tras otro y a no haber sido nunca considerada en la autoría, ni en ningún otro aspecto. No voy a decir que no me duela porque sé cómo funcionan las votaciones (participé una vez) y esa permanente ausencia creo que tiene que ver con que a mí en esta profesión no se me quiere. Me sabe mal en el caso de esta obra, Los días lentos, porque me va en ella el corazón y hubiera sido una bonita dedicatoria para mi padre, ahora que todavía puede acordarse de mí. Creo que es un texto hermoso, pese a todo. Y me alegran mucho las candidaturas al elenco y a la escenografía. Sois los mejores y os quiero. Y espero que os lo llevéis. Gracias por acompañarme en esta odisea".

Otros candidatos que optan a premio

También el artista argentino afincado en Alicante Federico Menini opta con Llar al Max al mejor espectáculo revelación. Este espectáculo circense, que ya obtuvo el premio a mejor intérprete masculino de circo en los Premios de las Artes Escénicas Valencianas. Menini es el creador, intérprete y escenógrafo de esta pieza inspirada en los inicios de la arquitectura y en la necesidad de la humanidad por tener un espacio básico donde vivir, un refugio, un hogar (llar en valenciano), cuya dirección la firma el alicantino Lucas Escobedo, que el pasado año logró el Max al mejor espectáculo musical con Farra.

Federico Menini en "Llar" / Gaby Merz

La actriz y diseñadora de vestuario de Altea María Poquet, que también logró el premio al mejor diseño de vestuario en los premios valencianos de 2023 por su trabajo en La caravana de las flores, ahora está en la carrera a los Max por el vestuario de la obra Afectuosamente suyo, Jack el Destripador, de Yapadú Produccions, mientras que La Mula, que cuenta entre sus integrantes con el alcoyano Andreu Martínez Costa, que pasó por el Arniches con Thauma en noviembre, cuenta con dos candidaturas a mejor espectáculo de teatro y mejor diseño de espacio escénico por Manual per a éssers vius.

Malestar en el sector de la danza por el cambio en los requisitos de los premios

La Asociación Valenciana de Empresas de Danza (Aved) ha manifestado su pesar por el cambio en los requisitos para pasar el primer corte de espectáculos de danza a los que se les requiere, además del estreno, un mínimo de seis representaciones entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, lo que es complicado tratándose de este sector, que se programa menos en teatros que otras artes escénicas.

La presidenta de Aved, Asun Noales, ha señalado que este cambio ha dejado fuera a muchas compañías de la Comunidad Valenciana. "Casi todo ha recaído en Cataluña y Madrid y hay que averiguar por qué en la Comunidad Valenciana las compañías no tienen bolos y se han quedado muchas fuera", ha indicado, tras añadir que "conocemos el malestar de otras asociaciones por esta nueva norma, que no valora la calidad de la pieza sino el número de actuaciones que ha hecho".