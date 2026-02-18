El Gil-Albert entrega los premios a los mejores documentales alicantinos del 2025

Los ganadores de la cuarta edición de los Premios del Documental Alicantino DOCS ALC, convocados por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, han recibido este miércoles sus premios de manos del diputado de Cultura Juan de Dios Navarro en el Centro CRIS de Ciudad Jardín en Alicante.

Los trabajos Becket y el rinoceronte blanco, de Adán Aliaga, y La Festa. El Misterio de Elche, de Pablo Más y Manuel Gutiérrez, han sido las cintas reconocidas en esta edición. El lugar de entrega de estos galardones no ha sido casualidad, pues sus usuarios son los protagonistas de uno de los documentales premiados. El acto ha contado también con la presencia de la directora del IAC, Cristina Martínez.

Como ha recordado Navarro, "para la Diputación de Alicante es una satisfacción hacer entrega de estos premios que reconocen el talento de los directores y creadores de documentales de o sobre la provincia, además, en esta ocasión, la elección del CRIS supone un reconocimiento al talento de estas personas que han participado en el rodaje de Becket y el rinoceronte blanco", ha destacado.