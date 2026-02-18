La sensibilidad de la pianista Marta Puig inaugura un ciclo musical en Fundación Mediterráneo

La Fundación Mediterráneo inaugura en su Aula de Cultura de Alicante el ciclo Invierno romántico, una propuesta musical que sitúa al individuo y a su mundo interior en el centro de la experiencia artística. La programación se abrirá el próximo 19 de febrero a las 19 horas con el concierto de la pianista Marta Puig bajo el título El arte del Impromptu, un recital que traza un arco expresivo desde el corazón del Romanticismo hasta sus proyecciones en la modernidad.

El impromptu fue una de las formas más características del siglo XIX: una música de apariencia espontánea que esconde una arquitectura profunda y que ofrece al intérprete un territorio idóneo para desplegar matices, silencios y tensiones emocionales. En este programa, Puig abordará los Impromptus op. 90 de Franz Schubert, los Impromptus op. 14 de Alexander Scriabin y las Variaciones sobre un tema de Chopin de Federico Mompou, componiendo un diálogo entre distintas épocas unidas por la introspección y la libertad expresiva.

La pianista propone escuchar cómo el Romanticismo abrió un nuevo territorio artístico en el que la música dejó de ser una forma abstracta para convertirse en espejo del paisaje interior. En Schubert aflora una melancolía luminosa; en Scriabin, la expansión armónica y la búsqueda de trascendencia; y en Mompou, la depuración del gesto y la emoción contenida. Tres miradas que evidencian que el impulso romántico fue una manera de concebir el arte como experiencia íntima.

La sensibilidad de Marta Puig aterriza en la provincia

Nacida en Barcelona, Marta Puig ha sido reconocida por la crítica como una intérprete de gran sensibilidad y sólida técnica, destacada por la profundidad expresiva de sus interpretaciones. Formada en la ESMUC y perfeccionada en la Guildhall School of Music and Drama de Londres, donde obtuvo la distinción de Guildhall Artist Master, así como en la Accademia Pianistica di Imola y en la Accademia Nazionale di Santa Cecilia, desarrolla una intensa carrera como solista y música de cámara.

Ha actuado en espacios como el Palau de la Música Catalana, el Auditori de Barcelona, el Milton Court Concert Hall de Londres o la Fundación Juan March, además de participar en festivales internacionales. Sus interpretaciones han sido difundidas por Catalunya Música y Radio Nacional de España.

Un ciclo dedicado al universo romántico

El ciclo Invierno romántico continuará el 5 de marzo con el concierto Visiones románticas: lieder, a cargo de la soprano Susana Cordón y la pianista Leonor Salinero, quienes abordarán el universo del lied alemán, incluyendo los Wesendonck-Lieder de Richard Wagner. La programación culminará el 26 de marzo con el Cuarteto Sull’aria, junto a la soprano Anna Cabrera y el tenor José Darío Cano Díaz, en un homenaje a Giuseppe Verdi con motivo del 125 aniversario de su fallecimiento. El concierto, titulado Follie, follie, pondrá el acento en la vertiente más dramática y operística del Romanticismo.

El ciclo se completa con la conferencia Cantar el infinito: música y palabra en torno al imaginario romántico, que impartirá el 26 de febrero la musicóloga y presentadora de Radio Clásica Irene de Juan Bernabeu. La sesión ofrecerá un marco conceptual para comprender el trasfondo cultural y estético del Romanticismo tardío, con especial atención a la figura de Wagner. Con entradas desde ocho euros, la Fundación Mediterráneo propone así un invierno musical en el que la emoción, la introspección y la fuerza dramática del siglo XIX dialogan con la sensibilidad contemporánea, invitando al público a redescubrir la música como un espacio de escucha interior.