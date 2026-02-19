Uno de los mejores tributos a Los Beatles llega al Teatro Principal de Alicante en mayo

La banda Abbey Road, reconocida por la crítica internacional y la revista Mojo como uno de los mejores tributos al cuarteto de Liverpool, aterrizará en el Teatro Principal de Alicante el próximo 31 de mayo.

Esta actuación forma parte de su nueva gira nacional The Beatles Show alternando el gran formato orquestal con su vibrante esencia de directo clásico. La puesta en escena incluye instrumentos idénticos a los originales, cambios de vestuario y un despliegue audiovisual de última generación.

El espectáculo transporta al espectador desde la urgencia de los primeros años del Merseybeat hasta la complejidad técnica de los álbumes grabados en los míticos estudios de EMI.

Asistir a un concierto de Abbey Road permite sentir la presencia de Lennon, McCartney, Harrison y Starr; una recreación en la que oirás los míticos «Help!», «A Hard Day’s Night» o el redentor «Let It Be».