Ferran Gadea, primer miembro del jurado de la próxima edición de Benissa en Corto

El festival de cine Benissa en Corto ha anunciado al primer integrante del jurado que tendrá la responsabilidad de escoger los mejores trabajos de su segunda edición. Se trata del actor valenciano Ferran Gadea, querido por el público y con una sólida trayectoria en televisión, cine y teatro.

Gadea es ampliamente reconocido por su papel de Tonet en la exitosa serie L' Alqueria Blanca, donde se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos. En cine, ha participado recientemente en La cena, película que ha obtenido ocho nominaciones a los próximos Premios Goya, reforzando su presencia en el panorama cinematográfico nacional.

Además, el actor continúa muy activo sobre las tablas y actualmente forma parte del elenco de La Ratonera, la célebre obra basada en el texto de Agatha Christie, considerada una de las piezas teatrales más representadas de la historia.

Desde la organización del festival, que debutó el pasado año, han subrayado que, una vez más, caras conocidas del cine español formarán parte de esta segunda edición, a través de un jurado compuesto por profesionales del séptimo arte que aportarán experiencia, criterio y prestigio a la selección de los mejores cortometrajes.