Jesús Madriñán, el fotógrafo que entra en discotecas con una cámara de 1903, expone en Alicante

El fotógrafo gallego Jesús Madriñán (Santiago de Compostela, 1984) lleva años metiéndose por la noche en discotecas y recorriendo afters de madrugada para retratar a los jóvenes que habitan estos espacios y que disfrutan de la fiesta nocturna, y cada noche siente el milagro de volver con el equipo intacto. No es para menos, utiliza para sus proyectos una Wista Field del año 1903, una cámara de fuelle analógica en la que emplea técnicas del siglo XIX, «con placas de cristal, donde ves la imagen boca abajo y debes enfocar con la lupa, y lleva sus negativos», explica el fotógrafo, para entender el tiempo que requiere cada retrato en medio del frenesí discotequero.

«A veces me pongo nervioso por el equipo, porque en cualquier momento puede salir por los aires, pero vale la pena el resultado», apunta Madriñán, atraído por fotografiar a esa rabiosa juventud a través de la tradición retratística clásica, que, asegura, marca la diferencia por ese «choque de trenes».

Fotografía de la serie "Good Night London", de 2011 / Jesús Madriñán

«Al principio se sorprenden de verme en discotecas o en afters con una cámara tan antigua y con la iluminación de estudio que preparo; muchos me preguntan si esto es para una obra de teatro, para un anuncio o para una foto real», señala el gallego, que intenta «elevar el momento cotidiano a otra categoría» con sus imágenes.

«Si usase una cámara digital -que también la utilizo para otros trabajos- el resultado sería diferente porque el ritmo es otro. Esta fotografía analógica requiere un tempo y obligas a los personajes a pararse un momento y a ser conscientes de que van a ser retratados y ver cómo quieren posar, qué imagen quieren dar de ellos mismos», expone el fotógrafo, a quien los protagonistas de sus retratos le resultan «imágenes evocadoras, con solemnidad, con dignidad» y algunos espectadores le han comentado que parecen «semidioses» en medio del ocio nocturno.

Jóvenes de madrugada retratados para el proyecto "Dopo Roma" / Jesús Madriñán

La exposición fotográfica -que se inaugura este sábado a las 12 horas en Las Cigarreras y se puede ver hasta el 23 de mayo- se titula La firmeza de un instante y recopila 32 fotografías de gran formato procedentes de series como Good Night London (2011), Boas noites (2013), Dopo Roma (2016), y I am Light (2019), en la que los personajes son peregrinos. El resultado es un retrato generacional en el que prevalecen valores como la juventud, la diversidad y la tolerancia.

Apuntes sobre el trabajo de Jesús Madriñán

Madriñán ha participado en prestigiosos festivales y ferias de arte como Paris Photo, Unseen Amsterdam, Photo London, ARCO, o los International Photography Awards de Nueva York. Ha realizado numerosas exposiciones individuales, entre las que destacan: I am Light -Centro Galego de Arte Contemporánea-, Mil noches y una noche -Centre del Carme, Valencia-, El tiempo revelado -Centro de Arte Alcobendas, Photoespaña-, Washington Store -Embajada de España en los EE UU-, Afectos fugaces -La Térmica, Málaga-, y las dedicadas a su serie Good Night London en el Centro Cultural Kavlin de Punta del Este, Uruguay, y en los Centros Culturales de España en México D.F. y Montevideo.