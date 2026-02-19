Vanesa Romero y David Valero charlan en Alicante sobre su nominación a los Premios Goya

Dos de los nominados alicantinos a los Premios Goya 2026, Vanesa Romero y David Valero, conversarán con el público este sábado, a las 12 horas, en el Espacio Séneca dentro del foro La antesala de los Goya.

La película Enemigos, dirigida por David Valero y rodada en la ciudad de Alicante, ha sido nominada en la categoría de Mejor Actor Revelación (Hugo Welzel) y Mejores Efectos Especiales. Por su parte, Vanesa Romero dirige Sexo a los 70 que ha sido nominado como Mejor Cortometraje de Ficción.

La antesala de los Goya se celebra una semana antes de la gala del 28 de febrero, y ofrecerá al público una conversación abierta sobre creación, industria, territorio y el momento profesional que supone estar en la órbita de los galardones más importantes del cine español. La entrada es libre, limitada al aforo.

El encuentro estará moderado por el periodista Daniel Terol, quien guiará un diálogo que abordará tanto la dimensión artística como la humana del proceso cinematográfico, el vértigo previo a una gran cita, la presión del reconocimiento, la construcción de una carrera desde fuera de los grandes centros de producción y el papel de Alicante como espacio de inspiración y rodaje.

Dos carreras y una conversación

David Valero, director de San Vicente del Raspeig con una sólida trayectoria en el cine social y comprometido con el territorio, ha desarrollado proyectos que sitúan historias íntimas en escenarios reconocibles, conectando realidad y ficción, tanto en el corto como en el formato largo con títulos como Los increíbles, La vida más larga, Orquesta Los Bengala o La historia interminable.

Vanesa Romero, conocida por su carrera como intérprete en series como Aquí no hay quien viva y La que se avecina, consolida también su faceta como directora tras su debut en 2023 dirigiendo el corto Un día de mierda, ampliando su presencia en la industria desde la creación y la producción.