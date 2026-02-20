El Archivo Histórico Provincial cierra su sala de investigadores por falta de personal

El Archivo Histórico Provincial de Alicante (AHPA) ha vuelto a cerrar la sala de consulta para investigadores debido a la falta de personal, según ha manifestado este centro, de titularidad estatal pero de gestión autonómica por la Generalitat Valenciana, a través de las redes sociales.

Se da la circunstancia de que este espacio, de 140 metros cuadrados con 35 puestos de consulta, ya estuvo clausurado al público durante cinco meses del pasado año, entre junio y noviembre, como consecuencia de un incidente laboral que hizo necesaria la adquisición de nuevas escaleras homologadas por la Dirección General de Cultura. El proceso de gestión y tramitación de dicha compra -según se indica en la memoria del Archivo de 2025- se prolongó durante ese periodo, lo que impidió la prestación del servicio de consulta de documentos en sala.

El cierre actual obedece a la baja de la subalterna, que es la que sirve la documentación en sala; al haber solo una, si está ausente y no se cubre la baja, hay que cerrar el servicio.

La situación no es nueva, ya se ha repetido en años anteriores y responde, según indica el AHPA en su perfil de Facebook del pasado lunes, a la "infradotación de la plantilla" del centro, que lamenta el perjuicio ocasionado a los usuarios, ya que es "consciente de la importancia que este espacio tiene para quienes investigan, estudian y trabajan con sus fondos documentales y siente los inconvenientes que esta situación puede ocasionar".

Personal que se reclama desde hace años

Esta "situación caótica y de abandono" se ha puesto de relieve en los últimos años. De hecho, la memoria anual de 2025 del AHPA recoge las necesidades de personal de centro, indicando que se requiere "con urgencia" dos plazas de nueva creación, entre ellas una de subalterno y otra de técnico de archivos, para poder atender en condiciones óptimas los requerimientos del centro.

También se recuerda que el laboratorio de restauración lleva cerrado más de cuatro años sin poder atender a las necesidades de conservación y restauración de los documentos por no haberse cubierto la plaza de técnico de restauración.

Los usuarios del Archivo Histórico Provincial de Alicante durante 2025 fueron 4.723, presenciales o a distancia, investigadores, estudiantes, escolares y visitantes, que han accedido a los distintos servicios, sin olvidar que la sala de consultas estuvo cerrada cinco meses.

El Archivo celebró en 2024 su cincuenta aniversario, motivo por el cual el pasado fue una de las instituciones galardonadas con un premio Importante de INFORMACIÓN.