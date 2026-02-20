Carlos Ares, Marlena y otros conciertos para este fin de semana en Alicante

Carlos Ares y Javi Medina se apoderan de la Sala The One

La Sala The One de San Vicente del Raspeig acoge este fin de semana dos de los nombres más destacados del panorama musical actual. Este viernes, a las 21 horas, será el turno de Carlos Ares, considerado por crítica y público como uno de los cantautores del año tras la publicación de solo dos discos, el último de ellos La boca del lobo, un trabajo que ha consolidado su proyección dentro del pop-rock nacional con temas como Con un solo dedo o Importante. El sábado, a la misma hora y en el mismo recinto, actuará Javi Medina, artista reconocido por su habilidad para fusionar estilos diversos bajo una identidad propia, como refleja en su reciente álbum Gato negro, un repertorio de letras personales y melodías envolventes que conectan con sus vivencias y experiencias. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

El talento de José Mercé se expone en La Nucia

Desde que entonó su primera nota, José Mercé está considerado un auténtico maestro de cualquier estilo que toque. Este sábado, a las 19 horas, el Auditorio de La Nucia acogerá a un auténtico maestro del flamenco. Con un dominio impecable de todos los palos, Mercé también adapta a su estilo canciones de artistas tan variados como Serrat, Víctor Jara, Aute o, en su más reciente disco, Manuel Alejandro. Auditorio de La Nucia.

Los polacos Moron’s Morons descargan su punk-rock en Orihuela. / INFORMACIÓN

Punk-rock polaco con los expresivos Moron’s Morons

La sala La Gramola de Orihuela continúa apostando por propuestas internacionales de alto voltaje y este sábado a las 20 horas acogerá a Moron’s Morons, el grupo polaco que se encuentra de gira por España. Con un punk-rock frenético y explosivo, la banda ha conquistado escenarios tan diversos como Japón y Estados Unidos gracias a su sonido directo, puro y sin pulir. Según sus propios miembros, su música entusiasma incluso a los públicos más exigentes de Europa, y este sábado en Orihuela prometen ofrecer la misma intensidad que los ha hecho destacar en el extranjero. Sala La Gramola, Orihuela.

Rock en la Stereo con Ángel Stanich Band y Drugos

La Sala Stereo ofrece este fin de semana una doble cita con el mejor rock nacional. El viernes, a las 22 horas, actuará Ángel Stanich Band, uno de los nombres más singulares del género, cuya irrupción con su primer álbum fue recibida como la de un «futuro genio» y que ha consolidado esa expectativa con trabajos como Por la hierba. Con una voz inconfundible y un estilo que algunos expertos sitúan entre Bob Dylan y Quique González, Stanich destaca especialmente por la potencia de sus directos. El sábado, a la misma hora, será el turno de los madrileños Drugos, que llegan tras colgar el cartel de sold out en Madrid con su gira Haz ruido mientras puedas, título también de su tercer disco, producido por Nacho Mur (La M.O.D.A.). El álbum supone un punto de inflexión en su trayectoria, con canciones cargadas de energía que alcanzan su máxima expresión sobre el escenario. Sala Stereo, Alicante.

Marlena agota todas las entradas para su concierto en Magma Club. / INFORMACIÓN

Entradas agotadas para el concierto de Marlena

Este sábado, el Magma Club de Alicante recibirá a Marlena, el popular dúo formado por Ana y Carolina, con su gira La victoria dentro del marco Vibra Mahou 2026. El concierto, con entradas agotadas, comenzará a las 21 horas y promete repasar éxitos tan conocidos como Me sabe mal, que les valió el doble disco de platino. Tras su participación en el Benidorm Fest 2024 y en Factor X en España e Italia, Marlena destaca por sus letras cargadas de fuerza y empoderamiento femenino, consideradas un vehículo ideal para superar la catarsis personal. Magma Club, Alicante.

Variedad sonora con surf instrumental y Guaraná

La agenda musical de la sala Euterpe propone un recorrido que va de la experimentación sonora al pop más consolidado. El viernes, a partir de las 22 horas, Kala’an Boys presentará una propuesta marcada por la originalidad, en la que confluyen sonidos como el surf-rock y un wéstern atmosférico de carácter envolvente. La banda, que debuta con su EP Midnight Relámpago, invita al público a sumergirse en un universo de energía magnética y espíritu fronterizo. El sábado, también a las 22 horas, tomará el relevo Guaraná, histórico del pop alicantino liderado por Juanra Arnáiz, que celebrará sus 25 años de trayectoria con un repertorio repleto de éxitos como En la casa de Inés, Noche en vela o La furgoneta del amor, reafirmando la vigencia de un proyecto que ha sabido mantener intacta su conexión con varias generaciones de seguidores. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

Los madrileños Toldos Verdes buscan que el Baluarte se llene por fin de música. / INFORMACIÓN

El Baluarte necesita que suene por fin la música en el castillo

Tocamos madera al anunciarlo: Los Conciertos del Baluarte regresan este sábado a las 12 horas en el Castillo de Santa Bárbara con Toldos Verdes. El grupo, que comenzó su andadura en las salas madrileñas bajo otro nombre, ha evolucionado hacia un punk más explosivo. Junto a ellos actuará Palomo Palomo, nombre artístico de Daniel V. Carrillo, murciano fan de Lou Reed y Patti Smith y ganador del último Crea-Murcia Pop-Rock. Castillo de Santa Bárbara, Alicante.

Noticias relacionadas

Las Chavalas presentan su debut discográfico en Alicante

La sala El Bunker de Alicante acoge este 20 de febrero la presentación de Todo puede ser, el primer álbum de Las Chavalas, en un concierto que arrancará a las 19 horas con entradas a 5 euros en taquilla. El proyecto, liderado por las hermanas Clau y Carla, nace de la necesidad de convertir en canciones las contradicciones de crecer y hacerse adulta sin perder la identidad. Con un sonido que transita entre el pop y el rock, mezclando melodía, garra y vulnerabilidad, la banda se completa en directo con Marta, Luis y Dani, conformando una propuesta que apuesta por la energía compartida y la autenticidad sobre el escenario. Sala El Bunker, Alicante.