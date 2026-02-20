Luces, sombras y lentes cinematográficas: así es el nuevo cartel del Festival Internacional de Cine de Alicante

Un nuevo cartel para el Festival Internacional de Cine de Alicante. El certamen ha presentado este viernes el cartel anunciador de su 23ª edición, que se celebrará del 23 al 30 de mayo de 2026, en un acto que ha contado con la participación de Vicente Seva, director del certamen; Juan de Dios Navarro, diputado de Cultura de la Diputación de Alicante; y Rocío Baños López, autora de la obra ganadora.

El cartel, titulado La luz que proyecta historias, ha sido seleccionado entre 330 propuestas presentadas al concurso convocado hace unos meses. La obra toma la luz como elemento esencial del cine y como rasgo distintivo del paisaje mediterráneo, estableciendo un vínculo directo entre el territorio y el lenguaje audiovisual. La imagen parte de una forma semicircular que remite al sol, a la lente cinematográfica y al propio acto de proyección.

Rocío Baños López, autora del cartel ganador / INFORMACIÓN

Mediante un juego de planos y degradados, la composición sugiere movimiento y profundidad, evocando el flujo de historias que confluyen cada año en el festival. La paleta cromática, dominada por azules intensos y tonos cálidos, alude al mar, al cielo y a la luz característica de Alicante, reinterpretados desde una estética contemporánea y abstracta. Rocío Baños López, diseñadora digital con formación artística y técnica, ha señalado que ha querido prescindir de símbolos cinematográficos literales para apostar por un lenguaje gráfico sintético y atemporal.

Con esta propuesta, la autora busca que su diseño sea capaz de funcionar como imagen principal del festival y adaptarse a distintos formatos. El resultado, según ha explicado, es un cartel sobrio, reconocible y versátil, que entiende el Festival de Cine de Alicante "como un espacio de encuentro entre la creación cinematográfica y su entorno".

Cartel oficial de la nueva edición del Festival de Cine de Alicante / INFORMACIÓN

Por su parte, Vicente Seva ha destacado que el cartel supone la primera mirada del público hacia el festival y su carta de presentación. Asimismo, ha subrayado el alto número de propuestas recibidas, que demuestra la consolidación del certamen también en el ámbito del diseño, y ha avanzado que ya trabajan intensamente en la nueva edición, con cerca de 60 largometrajes a concurso, la agenda de homenajeados en proceso de cierre y el país invitado aún por anunciar.

Por último, el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha agradecido el trabajo de la autora y ha afirmado que la propuesta "cumple y supera las expectativas del festival", al reflejar la luz del Mediterráneo y de la provincia de Alicante. Asimismo, ha reiterado el compromiso de la Diputación para seguir apoyando una iniciativa que sitúa a la ciudad como referente cultural.

Juan de Dios Navarro, Rocío Baños López y Vicente Seva / INFORMACIÓN

Mayor calidad de las propuestas

Durante la rueda de prensa también se puso en valor el nivel y la calidad de las obras presentadas, que ascienden en esta edición a 330 diseños. El jurado, tras una larga deliberación, también reconoció como cartel finalista la propuesta CINEtico, de Iñigo Lanz. El comité encargado de la selección estuvo compuesto por Javi Crespo, artista diseñador y consultor creativo; Manuel Sánchez, de Two Boss Producciones; Claudia Ripoll, profesora asociada del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante; y Mar Pina, jefa de prensa del festival.

Con esta presentación, el Festival Internacional de Cine de Alicante da el pistoletazo de salida oficial a su 23ª edición, que volverá a convertir la ciudad en punto de encuentro del cine nacional y la cultura. El certamen cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, Alicante City & Beach, Kinépolis, Casa Mediterráneo, el Instituto Valenciano de Cultura, À Punt Radio Televisió Valenciana y otras empresas colaboradoras.