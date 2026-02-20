Mediterráneo en Danza regresa a Alicante: esta es la programación de su sexta edición

Propuestas formativas y espectáculos profesionales vinculados al mundo de la danza vuelven a encontrarse en el ciclo Mediterráneo en Danza, que celebrará su sexta edición durante el mes de marzo en el Aula de Cultura de Alicante de la Fundación Mediterráneo (Avda. Doctor Gadea, 1). La programación mantiene su apuesta por actividades que abordan el cuerpo, la técnica y el imaginario dancístico desde perspectivas complementarias con tres propuestas diferentes.

La edición de 2026 se inaugurará el 6 de marzo, a las 20 horas, con la actuación del C-DANSA. Conservatori Professional de Dansa de València. Sus jóvenes intérpretes presentarán un programa que combina danza española, clásica y contemporánea, con coreografías de figuras internacionales del panorama actual, poniendo en valor la calidad formativa y el talento emergente de una de las instituciones de referencia de la Comunidad Valenciana.

C-DANSA. Conservatori Professional de Dansa de València / INFORMACIÓN

El ciclo continuará el 14 de marzo con uno de los platos fuertes: Stravinsky, a cargo de LaMov Compañía de Danza, dirigida por Víctor Jiménez. La velada ofrecerá un doble programa dedicado a Igor Stravinsky, que reunirá dos obras emblemáticas del repertorio del siglo XX: El Pájaro de Fuego, en versión coreográfica de Víctor Jiménez, y La Consagración de la Primavera, interpretada desde la mirada contemporánea de la coreógrafa Olga Roriz. La propuesta de LaMov conjuga tradición y renovación a través de un lenguaje contemporáneo intenso y visualmente poderoso, en diálogo con la fuerza revolucionaria del compositor ruso, cuya colaboración con la compañía Los Ballets Rusos impulsada por Serguéi Diáguilev en París marcó una profunda renovación de la danza y la música del siglo XX.

La programación se cerrará el 28 de marzo con El hombre cisne, una conferencia danzada a cargo de Iván Delgado. Esta propuesta híbrida recorre la figura del cisne blanco, icono de la danza clásica, reinterpretado desde el cuerpo masculino. A partir de referencias como La muerte del cisne de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, La muerte de un cisne de Michel Descombey o la versión de El lago de los cisnes de Matthew Bourne, la sesión propone una reflexión sobre identidad, género e historia del ballet, combinando análisis y fragmentos coreográficos.

“Stravinsky”, a cargo de LaMov, bajo la dirección de Víctor Jiménez / INFORMACIÓN

Todas las actuaciones de Mediterráneo en Danza tendrán lugar en el Aula de Alicante de la Fundación Mediterráneo y las entradas ya están disponibles en la taquilla y en la página web oficial www.fundacionmediterraneo.es. Así, siguiendo la línea marcada en ediciones anteriores, el ciclo mantiene su vocación de equilibrio entre la excelencia artística, el impulso formativo y la reflexión contemporánea, ofreciendo una mirada plural sobre el presente de la danza.

En este sentido, Luis Boyer, presidente de la Fundación Mediterráneo, subraya que "Mediterráneo en Danza es un espacio donde la tradición y la innovación dialogan a través del cuerpo. Apostamos por una programación que combine rigor técnico, creatividad contemporánea y reflexión cultural, acercando la danza a públicos diversos y reforzando el papel de Alicante como escenario de propuestas de alto nivel".