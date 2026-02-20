Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Producciones Baltimore cancela Los Conciertos del Baluarte y no descarta buscar una nueva ubicación

La empresa alicantina lanza un comunicado en sus redes sociales y apunta al Ayuntamiento de Alicante, encargado de gestionar el Castillo de Santa Bárbara, como principal causante de esta decisión

Un concierto de Alcalá Norte, en la pasada edición de Los Conciertos del Baluarte

Un concierto de Alcalá Norte, en la pasada edición de Los Conciertos del Baluarte / Jose Navarro

Juan Fernández

Juan Fernández

Adiós a un símbolo de la música en vivo alicantina. La empresa local Producciones Baltimore ha lanzado un comunicado en sus redes sociales anunciando la cancelación de la nueva temporada de conciertos gratuitos en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante. Bajo el nombre de Los Conciertos del Baluarte, este ciclo contaba con actuaciones gratuitas que contaban con un artista nacional y otro local, permitiendo el acceso gratuito a la cultura.

Según el comunicado, esta decisión se ha tomado "por cuestiones relacionadas con el espacio", gestionado por la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alicante "y totalmente ajenas a la productora". Aunque todavía no han trascendido más detalles al respecto, este ciclo de conciertos debería haber arrancado el 24 de enero con la actuación de La Tania, ganadora del premio "Importantes" de INFORMACIÓN, pero todavía no había podido montar el escenario en dichas instalaciones.

"Hemos trabajado hasta el último momento con la ilusión de seguir ofreciendo a la ciudad un ciclo abierto, gratuito y pensado para todos, pero finalmente no vamos a poder compartir esta temporada con vosotros", resaltan en un comunicado que firma únicamente la empresa alicantina. Asimismo, finalizan advirtiendo que seguirán trabajando "para que el proyecto pueda tener continuidad allí donde se den las condiciones necesarias para hacerlo posible", por lo que no cierran la puerta a reubicar el ciclo en otro lugar que apueste por él.

