Estas son las seis propuestas de ocio que no te puedes perder este fin de semana en Alicante

Coque Malla es Mackie Navaja

Una de las novedades del año, La ópera de los tres centavos, llega por partida doble este fin de semana a Elche y a Villena. Obra de teatro musical, esta producción de Barco Pirata dirigida por Mario Vega trae a escena una versión cruda y necesaria del clásico de Bertolt Brecht y Kurt Weill, protagonizada por el carismático Coque Malla en el papel de un Mackie Navaja magnético, peligroso e irresistible.

Esta nueva adaptación, que combina música, oscuridad, humor y crítica social, subraya la vigencia del texto original: una sátira mordaz que expone los límites difusos entre el crimen y la respetabilidad, entre la moral y la necesidad, entre el poder y la supervivencia. El montaje rescata la esencia brechtiana y la combina con una estética contemporánea que potencia su impacto. El resultado es un espectáculo que interpela al espectador desde la primera nota y lo acompaña en un viaje incómodo, fascinante y profundamente humano.

Teatro Chapí de Villena. Sábado, 19h. Desde 20€. Gran Teatro de Elche. Domingo, 19h. Desde 22€.

«Emigradas», la nueva propuesta de danza de la compañía Cienfuegos

La compañía valenciana Cienfuegos Danza presenta Emigradas, una propuesta que investiga la experiencia de la migración desde el cuerpo, entendiendo el movimiento como archivo vivo, testimonio y herramienta de supervivencia identitaria. El espectáculo se configura como un programa doble con las piezas Loca con Ariadna Llussà, Deivid Barrera y Úrsula Mercado y La Lunares, un solo interpretado por Deivid Barrera.

«Emigradas», la nueva propuesta de danza de la compañía Cienfuegos / INFORMACIÓN

Teatre Arniches de Alicante. Viernes, 19.30h. 15€.

Un viaje por la música de los 70, 80 y 90 en Aspe con Yllana

We love disco es un show que lleva a los espectadores a viajar por los éxitos musicales de los años 70, 80 y 90 con el sello distintivo y canalla de Yllana Producciones. Desde el momento en el que el público pone un pie en el recinto, se sumerge en una atmósfera totalmente diferente. La acomodación del público, el acceso al espectáculo y hasta la salida serán parte de una experiencia fuera de lo común con sorpresas en cada paso del camino. Hay que ir preparado para cantar y bailar.

Un viaje por la música de los 70, 80 y 90 en Aspe con Yllana / INFORMACIÓN

Teatro Wagner de Aspe. Sábado, 20.30h. 15€.

El Ballet de Barcelona baila en Orihuela

El Cascanueces, acompañada siempre por la música de Tchaikovsky, llega de la mano del Ballet de Barcelona y presenta un argumento innovador que cuestiona los estereotipos que marcan la sociedad actual.

El Cascanueces de El Ballet de Barcelona / Alba Muriel

Teatro Circo de Orihuela. Sábado, 19.30h. Desde 20€.

«Tarzán, el musical» recala en Torrevieja

Adaptación del clásico de Edgar Rice Burroughs, Tarzán, el musical, es una experiencia visual impactante con una escenografía que recrea la selva africana y un elenco de acróbatas y artistas llenos de energía.

Noticias relacionadas

«Tarzán, el musical» / INFORMACIÓN

Teatro Municipal de Torrevieja. Sábado, 17h y 20.30h y domingo, 17h. Desde 45€.

«Mamma Mia!» se despide de Alicante

Alicante dice adiós a Mamma Mia! después de cinco semanas en cartel. El musical euforizante que recopila un total de 23 éxitos del grupo sueco ABBA ofrece sus últimas funciones.

"Mamma Mia!" se despide de Alicante / INFORMACIÓN