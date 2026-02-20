Fin de semana | Artes escénicas
Estas son las seis propuestas de ocio que no te puedes perder este fin de semana en Alicante
Del teatro a los musicales, pasando por la danza, son algunas de las opciones para disfrutar del entretenimiento que elige la provincia como escenario
Coque Malla es Mackie Navaja
Una de las novedades del año, La ópera de los tres centavos, llega por partida doble este fin de semana a Elche y a Villena. Obra de teatro musical, esta producción de Barco Pirata dirigida por Mario Vega trae a escena una versión cruda y necesaria del clásico de Bertolt Brecht y Kurt Weill, protagonizada por el carismático Coque Malla en el papel de un Mackie Navaja magnético, peligroso e irresistible.
Esta nueva adaptación, que combina música, oscuridad, humor y crítica social, subraya la vigencia del texto original: una sátira mordaz que expone los límites difusos entre el crimen y la respetabilidad, entre la moral y la necesidad, entre el poder y la supervivencia. El montaje rescata la esencia brechtiana y la combina con una estética contemporánea que potencia su impacto. El resultado es un espectáculo que interpela al espectador desde la primera nota y lo acompaña en un viaje incómodo, fascinante y profundamente humano.
Teatro Chapí de Villena. Sábado, 19h. Desde 20€. Gran Teatro de Elche. Domingo, 19h. Desde 22€.
«Emigradas», la nueva propuesta de danza de la compañía Cienfuegos
La compañía valenciana Cienfuegos Danza presenta Emigradas, una propuesta que investiga la experiencia de la migración desde el cuerpo, entendiendo el movimiento como archivo vivo, testimonio y herramienta de supervivencia identitaria. El espectáculo se configura como un programa doble con las piezas Loca con Ariadna Llussà, Deivid Barrera y Úrsula Mercado y La Lunares, un solo interpretado por Deivid Barrera.
Teatre Arniches de Alicante. Viernes, 19.30h. 15€.
Un viaje por la música de los 70, 80 y 90 en Aspe con Yllana
We love disco es un show que lleva a los espectadores a viajar por los éxitos musicales de los años 70, 80 y 90 con el sello distintivo y canalla de Yllana Producciones. Desde el momento en el que el público pone un pie en el recinto, se sumerge en una atmósfera totalmente diferente. La acomodación del público, el acceso al espectáculo y hasta la salida serán parte de una experiencia fuera de lo común con sorpresas en cada paso del camino. Hay que ir preparado para cantar y bailar.
Teatro Wagner de Aspe. Sábado, 20.30h. 15€.
El Ballet de Barcelona baila en Orihuela
El Cascanueces, acompañada siempre por la música de Tchaikovsky, llega de la mano del Ballet de Barcelona y presenta un argumento innovador que cuestiona los estereotipos que marcan la sociedad actual.
Teatro Circo de Orihuela. Sábado, 19.30h. Desde 20€.
«Tarzán, el musical» recala en Torrevieja
Adaptación del clásico de Edgar Rice Burroughs, Tarzán, el musical, es una experiencia visual impactante con una escenografía que recrea la selva africana y un elenco de acróbatas y artistas llenos de energía.
Teatro Municipal de Torrevieja. Sábado, 17h y 20.30h y domingo, 17h. Desde 45€.
«Mamma Mia!» se despide de Alicante
Alicante dice adiós a Mamma Mia! después de cinco semanas en cartel. El musical euforizante que recopila un total de 23 éxitos del grupo sueco ABBA ofrece sus últimas funciones.
Teatro Principal de Alicante. Viernes, 17h y 21h; sábado, 17h y 21h; domingo, 16.30h. Desde 54€.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año
- Gonzalo Bernardos lanza un aviso sobre el mercado laboral: “Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar”
- El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
- La carretera de la Carrasqueta de Xixona, la gran ruta motera de la provincia, va a pegar un gran cambio
- El amor obra milagros en las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
- Dos propietarios renuncian a su vivienda protegida en la urbanización de Les Naus de Alicante
- Vecinos de Tabarca denuncian graves conflictos ligados a la gestión de la colonia felina
- Los que sacan a la luz los controles policiales en Les Naus de Alicante: alquileres no permitidos y maridos “fuera de vista”