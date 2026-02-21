Mediterráneo en Danza alcanza su sexta edición con una programación centrada en la creación contemporánea y la reflexión escénica

La Fundación Mediterráneo presenta la sexta edición de “Mediterráneo en Danza” en su Aula de Cultura de Alicante (Avda. Doctor Gadea, 1), un ciclo que se ha consolidado como una cita imprescindible para el público interesado en la danza. A lo largo del mes de marzo, la programación reunirá propuestas formativas y espectáculos profesionales que abordan el cuerpo, la técnica y el imaginario de la danza desde perspectivas complementarias.

Siguiendo la línea marcada en ediciones anteriores, el ciclo mantiene su vocación de equilibrio entre la excelencia artística, el impulso formativo y la reflexión contemporánea, ofreciendo una mirada plural sobre el presente de la danza.

Luis Boyer, presidente de la Fundación Mediterráneo, subraya que “Mediterráneo en Danza es un espacio donde la tradición y la innovación dialogan a través del cuerpo. Apostamos por una programación que combine rigor técnico, creatividad contemporánea y reflexión cultural, acercando la danza a públicos diversos y reforzando el papel de Alicante como escenario de propuestas de alto nivel”.

La edición se cerrará el 28 de marzo con "El hombre cisne", una conferencia danzada a cargo de Iván Delgado. / INFORMACIÓN

La edición 2026 se abrirá el 6 de marzo, a las 20:00 horas, con la actuación del C-DANSA. Conservatori Professional de Dansa de València, cuyos jóvenes intérpretes presentarán un programa que combina danza española, clásica y contemporánea. La propuesta incluye coreografías de figuras internacionales del panorama actual, mostrando la calidad formativa y el talento emergente de una de las instituciones de referencia en la Comunitat Valenciana.

El ciclo continuará el 14 de marzo con uno de los platos fuertes de la programación: “Stravinsky”, a cargo de LaMov Compañía de Danza, bajo la dirección de Víctor Jiménez. La velada propone un doble programa dedicado a la figura de Igor Stravinsky, reuniendo dos obras emblemáticas del repertorio del siglo XX: El Pájaro de Fuego, en versión coreográfica de Víctor Jiménez, y La Consagración de la Primavera, interpretada desde la mirada contemporánea de la prestigiosa coreógrafa Olga Roriz.

La programación reunirá propuestas formativas y espectáculos profesionales. / INFORMACIÓN

La propuesta de LaMov une tradición y renovación a través de un lenguaje contemporáneo intenso y visualmente poderoso, que dialoga con la fuerza revolucionaria del compositor ruso que, a través de la compañía Los Ballets Rusos que Serguéi Diáguilev impulsó en París, renovaron la danza y la música del S.XX.

La edición se cerrará el 28 de marzo con "El hombre cisne", una conferencia danzada a cargo de Iván Delgado. Esta propuesta híbrida ofrece un recorrido por la figura del cisne blanco —icono de la danza clásica— reinterpretado desde el cuerpo masculino.

A través de referencias a creaciones como “La muerte del cisne” de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, “La muerte de un cisne” de Michel Descombey o la versión de “El lago de los cisnes” de Matthew Bourne, la conferencia invita a reflexionar sobre identidad, género e historia del ballet, al tiempo que combina análisis con diversos fragmentos coreográficos.