El novillero alicantino Rodrigo Villalón toreará el certamen «Kilómetro 0»

El certamen taurino «Kilómetro 0» ya tiene definidos sus carteles y las fechas de celebración. Entre los 12 novilleros participantes, destaca la presencia del alicantino Rodrigo Villalón, que en este 2026 está consiguiendo tener presencia en algunos de los circuitos más importantes del panorama nacional para novilleros sin caballos. Las fechas anunciadas serán los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo para la final, en un cartel que formarán los triunfadores de cada fase. Además, la plataforma OneToro emitirá dicho certamen al completo. En el caso concreto de Villalón, su presencia está anunciada para el sábado 28 de febrero en un festejo que dará comienzo a las 17:00 horas. El cartel lo formarán los novilleros Rodrigo Cobo, Armando Rojo, Gabriel Segura, Israel Guirao, Rodrigo Villalón y Daniel García. Los novillos serán del hierro de Guerrero y Carpintero y de Cerro Longo.

Un día antes será turno para José Antonio de Gracia, Raúl Caamaño, Pedro Gómez, Jacob Robledo, Jaime de Pedro y Rubén Vara, con novillos de Hermanas Ortega y de Ginés Bartolomé. Finalmente, el domingo 1 de marzo y también a las 17:00 horas será el turno para los finalistas con novillos del hierro de Flor de Jara y la Machamona, sin duda una grandísima oportunidad profesional para estos incipientes toreros.

Por la parte del alicantino, hay que recordar que Villalón ya se alzó con el triunfo en la cuarta edición del certamen de novilleros sin caballos «José María Manzanares», logrando abrir la puerta grande del coso alicantino en 2024 y que repetirá también este año, concretamente hoy domingo 22 de febrero.

En la presentación del certamen, celebrada en Madrid, habló el novillero Samuel Castrejón, triunfador de la edición 2025 y quien destacó que gracias a este triunfo pudo debutar con picadores en la pasada Feria de Valdemorillo. Castrejón quiso dar ánimos a los nuevos participantes destacando que el hecho de ganar el certamen «Kilómetro 0» no fue sólo un premio porque supuso sentir que alguien apostaba y creía en él.

La Fundación Toro de Lidia y la Comunidad de Madrid respaldan este certamen que se celebrará en Valdemorillo. Las entradas para los tres festejos serán gratuitas, pero es imprescindible su retirada en la taquilla para entrar a la plaza.