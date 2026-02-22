Éxito en el certamen “José María Manzanares” de Alicante

Seis jóvenes toreros, seis alumnos aventajados y seis soñadores pisaron el ruedo alicantino en la celebración del quinto certamen de escuelas taurinas “José María Manzanares”. Lo curioso del evento fue que este quinto corresponde a la edición de 2025, tras la ausencia del antiguo organizador. Por esto, en octubre se volverá a celebrar la sexta edición dentro de este mismo año.

Las escritas de Alicante, Valencia, Castellón, San Fernando y Guadalajara dejaron su impronta en las faenas de sus alumnos.

Éxito artístico en el V certamen José María Manzanares de Alicante / Antonio Vigueras

Abrió la mañana el novillero de Castellón, Iker de Virgilio, a quien correspondió un ejemplar enclasado, con una embestida templada, fijeza y fondo. De Virgilio, tutelado por el buen torero que es Varea, director de la escuela Castellón mostró variedad con el capote y muchas ganas de hacer las cosas bien. Buscó siempre la buena colocación, dando el pecho en el inicio de cada serie y buscando siempre el trazo largo del muletazo. Mató en la suerte natural dejando una estocada baja y tras escuchar un aviso.

Continuó el alicantino Cristóbal Granero de la escuela de Alicante, quien ya cortara un rabo en la clase práctica de la pasada Feria de Hogueras. Su novillo salió muy montado y en los primeros tercios no lo puso fácil, especialmente por el pitón izquierdo, pitón por el que luego mejoró. Tras brindar a Ángel Álamo, Granero demostró su evolución como torero, imponiéndose desde el principio. Al novillo le costaba tomar el primer muletazo, pero luego repetía con buen son, algo que Granero supo ver. Antes de todo esto, tres buenos capotazos de Juan Carlos Ruiz, hicieron que el novillo rompiera a embestir, dejándolo perfecto para la faena de muleta. Granero, siempre muy encajado y seguro, construyó una faena de calidad que fue a más. El novillo tuvo muchas teclas y Granero supo entenderlo, algo nada fácil para tan jóvenes novilleros. Lo mató de manera meritoria, metiendo el brazo con confianza, con un novillo pegado a tablas. Tardó en caer pero Granero logró cortar dos orejas dejando una de las mejores actuaciones de la mañana.

Imagen de los 6 participantes antes del paseíllo en Alicante / Antonio Vigueras

El valenciano de Utiel, Jorge Escamilla lanceó al tercero con vistosidad y colocó banderillas con voluntad y arrojo, colocando un par al quiebro citando de rodillas, que puso al respetable en pie. Brindó al ganadero, Rafa Martí. Demostró Escamilla tener ambición y deseo de triunfo. En la muleta el novillo tenía querencia a tablas, pero cuando logró sacarlo para los medios, fue un derroche de calidad, clase y transmisión. Un gran ejemplar de los hermanos Martí al que a Escamilla toreó con gusto por los dos pitones a un novillo que, además duró muchísimo embistiendo. Mató de una gran estocada en la suerte contraria y logró cortar dos orejas con petición de rabo. El gran novillo fue premiado con la vuelta al ruedo.

El cuarto novillo correspondió a Remy Asensio, alumno de la escuela de San Fernando, que lo recibió a Porta Gayola. Este fue un novillo más parado que el resto, al que le costaba iniciar las series. Pese a esta condición, el novillero basó la faena en la media distancia, provocando mucho en cada cite. El novillo era reponedor y decía poco en su embestida. Fue una faena costosa que Remy Asensio resolvió con solvencia y voluntad mostrando su buen oficio. Mató de una estocada entera tras un pinchazo.

En quinto lugar actuó el alicantino Rodrigo Villalón, triunfador de la pasada edición. El novillo se dejó poco con el capote aunque dio más opciones con la muleta. Especialmente lucida fue la faena por el pitón izquierdo, por donde llegaron los naturales más largos, templados y profundos. Villalón, siempre bien colocado, lo hizo todo a favor del novillo y siempre buscó la buena colocación en la media distancia, tal y como el novillo pedía. Villalón mostró seguridad y buen oficio, sin descuidar nunca la vertiente estética, pero lo cierto es que el novillo no lo puso fácil. Una gran estocada de perfecta ejecución sirvió de colofón a alacena de entrega vivida. Cortó dos orejas de peso.

Noticias relacionadas

El novillero Rodrigo Villalón toreando al natural al quinto novillo del festejo / INFORMACIÓN

Cerró la entretenida mañana Pablo Méndez de la escuela de Guadalajara. Su faena tuvo mucha frescura y entrega. También colocó banderillas, al igual que hizo Escamilla, pareando con seguridad y vistosidad. Con la muleta inició de rodillas la faena desde los medios para más tarde torearlo por ambos pitones. Más calidad tuvo el toreo al natural de Méndez, por donde llegaron las series más logradas. Mató de una estocada delantera tras sufrir una voltereta y cortó dos orejas. Un remate de lujo para una gran mañana de toros.