Un alicantino, finalista del Premio Promesas de la alta cocina 2026 de Le Cordon Bleu

Le Cordon Bleu Madrid ha publicado la lista de los 10 finalistas del XIV Premio Promesas de la alta cocina que se enfrentarán en la gran final el próximo 14 de abril en la sede de Le Cordon Bleu Madrid. Los seleccionados, de 8 provincias españolas y 10 centros, deberán presentar una receta con ingredientes y técnicas comunes ante un jurado profesional de primer nivel.

Entre los finalistas de esta edición figura el alicantino Andreu Berenguer Gandía, del CIPFP Batoi de Alcoy, que competirá junto a Clara Ibarra Rey, del CIPFP Costa de Azahar de Castellón; Martina Puig Tormo, del CIPFP Benicarló de Castellón; Luis María Casado González, del IES Guillem d’Alcalà de Valencia; Laura Gil Saracho, del CPIFP Almeraya de Almería; Óscar Moreno Gutiérrez, del CFP La Inmaculada de Granada; Gabriel Navarro Oliveros, del CIFP Zonzamas de Lanzarote; Aina Perelló Rojas, del Jesuites Sarria-Sant Ignasi de Barcelona; Marc Atroche Beleta, del CETT Barcelona y Ana González Carrillo, del IES La Flota de Murcia.

Para clasificarse, los candidatos han tenido que demostrar sus habilidades elaborando una vídeo receta de 5 minutos de duración, con un plato elaborado a partir de una propuesta común: codorniz rellena y patatas suflé, con salsa y guarnición libre elegida por el candidato. Como parte del examen, los estudiantes tuvieron que poner a prueba su creatividad, con la selección de técnicas libres e ingredientes propios de sus regiones. Además, las propuestas de los candidatos han estado publicadas en la página oficial de Facebook de la Escuela, donde el público ha podido valorarlas y sumar el voto popular a la evaluación del jurado profesional, compuesto por chefs profesores de Le Cordon Bleu Madrid.

En la final del 14 de abril, los 10 finalistas viajarán a Madrid para competir en la sede de Le Cordon Bleu Madrid, ante un prestigioso jurado que se dará a conocer en las próximas semanas. En la edición anterior, presidió el jurado Javier Olleros, chef del restaurante Culler de Pau (Pontevedra), distinguido con 2 estrellas Michelin y 3 soles Repsol. En ediciones anteriores, el jurado ha estado presidido por otras celebridades de la gastronomía nacional, como Eduard Xatruch, Nacho Manzano, Jesús Sánchez, Joan Roca, Diego Guerrero, Martín Berasategui o Andoni Luis Aduriz.

Catorce años impulsando a las nuevas generaciones de chefs

El Premio Promesas de la alta cocina es un certamen de ámbito nacional dirigido a estudiantes menores de 25 años que cursen actualmente el último año de formación en cocina en cualquier centro del país y que destaquen por su pasión y su visión de la cocina. El concurso ofrece la oportunidad de seguir formándose en Le Cordon Bleu Madrid, a través de dos becas otorgadas a los dos primeros clasificados.

Con esta nueva convocatoria del certamen nacional, Le Cordon Bleu Madrid renueva su compromiso con las nuevas generaciones de cocineros al ofrecerles una oportunidad de gran valor para seguir formándose en Le Cordon Bleu Madrid, a través de dos becas otorgadas a los primeros clasificados, de 24.000€ y 9.000€, respectivamente. La organización premiará también el esfuerzo de los centros en promover el certamen con una ayuda económica de 1.500€ para la escuela del primer clasificado.

Sobre Le Cordon Bleu

Líder internacional en formación culinaria de alto nivel, Le Cordon Bleu cuenta con más de 35 escuelas en 20 países, y forma cada año a 20.000 estudiantes. Le Cordon Bleu Madrid es la tercera sede europea de la prestigiosa institución francesa, después de las históricas escuelas de París y Londres. Además de impartir sus tradicionales programas de Cocina y Pastelería, cuentan con el Diploma de Cocina Española, exclusivo de la sede de Madrid. Además, también colabora con la Universidad Francisco de Vitoria en el grado universitario en Gastronomía.