Un guiño al mar y a los piratas, en un mural de 160 metros cuadrados en Alicante

El muralista internacional afincado en Alicante Rudi Art, junto a sus compañeros Mr. Joker, llegado de Alemania, y Casem, de Inglaterra, forman The Pirate Crew (El equipo pirata), un grupo de arte urbano internacional que ya ha trabajado en equipo en murales de Miami o Copenhague. Ahora o hacen juntos de nuevo en Alicante, donde este lunes han empezado a pintar una obra que no tiene título, pero que se inspira en el mar de Alicante y en la presencia de piratas en siglos pasados.

El lugar elegido para crear esta obra es un muro de 30 metros de longitud por 5,40 metros de alto, que suman una superficie de 160 metros cuadrados en la calle del Alcalde de España, junto al parking del ADDA, en el barrio de Campoamor, una zona que ya cuenta con medio centenar de piezas pintadas por artistas nacionales e internacionales y que se conservan como una ruta de arte urbano en Alicante.

La idea es "dejar una obra grande" en Alicante y contribuir a mejorar y embellecer la zona a través del arte callejero, accesible a todos los públicos, como ya sucede en barrios como este o en San Antón. "Casem y Mr. Joker son artistas internacionales con mucho recorrido con los que he coincidido en Miami y les he propuesto venirse aquí para hacer el mural y tirarse al rollo gratis porque aquí nadie nos paga nada, los alojo yo en mi casa", explica Rudi Art, que contactó primero con el propietario de la Finca Campoamor, antes Salones Cañaveral, quien dio su visto bueno al proyecto, ya que el muro de este local frente al edificio del Auditorio de la Diputación de Alicante, de unos 60 metros de longitud, se encontraba muy deteriorado.

Cuatro días de pintura y espray

El trío de artistas urbanos ya ha esbozado el proyecto, que prevé tener terminado este jueves, aunque dos semanas antes Rudi ya dejó su impronta en un espacio contiguo con una obra futurista que muestra un cíborg y una construcción en tres dimensiones, que se integrará en la obra conjunta.

El grafiti pintado por Rudi Art hace unas semanas en el muro frente al ADDA / INFORMACIÓN

El nuevo mural, para el que los grafiteros realizaron cuatro bocetos distintos "y nos costó elegir uno", combina la temática corsaria y el mar como inspiración. La obra cuenta con varias escenas que conjugan una montaña rocosa con el barco y la calavera propias de los piratas, que hace también referencia a su propio nombre como grupo, y una diosa del mar que emerge bajo el agua para proteger a los navegantes. "Ya que estamos en Alicante queríamos pintar historias del mar", señala el artista alicantino, especialista en crear formas con las letras en sus obras, como la realizada días atrás, con la que "se mezclan el pasado y el futuro, que es en lo que acabaremos convertidos".

"Aunque cada uno tiene su estilo propio, los tres compartimos una técnica muy similar y entre todos haremos los fondos de las escenas" apunta Rudi Art, que aclara que, una vez terminado, aún quedará superficie para seguir pintando y tiene intención de invitar a otros artistas urbanos para que plasmen sus propuestas.

El alicantino, autor de buena parte de los grafitis que hay en el barrio de Campoamor, lamenta que las instituciones no se impliquen más en apoyar el arte urbano en Alicante, cuando "está claro que esto es una atracción para el turismo, como anuncian el propio ayuntamiento y los hostels que están por la zona". Sí agradece la ayuda prestada por Urban Tactics, el festival de arte urbano que les ha donado varios litros de pintura, ya que calculan que al menos en aerosoles se gastarán entre 300 y 400 euros.

Rudi Art, afincado en Alicante hace años y ganador en varias ocasiones de la Liga Nacional de Grafiti, acaba de volver de la feria internacional Miami Art Week, donde ha pintado un total de seis murales en once días. "Allí el arte urbano es impresionante", comenta, tras apuntar que dentro de un mes viajará a Las Vegas para pintar, gracias al mural futurista de Alicante, que fue visto en sus redes sociales. El pasado año también fue invitado a mostrar su arte en Vietnam y Tailandia.