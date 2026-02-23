Ópera 2001 lleva a escena "La Bohème" en cuatro escenarios de la provincia de Alicante

Con más de cien artistas y músicos en directo, la productora alicantina Ópera 2001, con tres décadas de trayectoria, inicia una gira con La Bohème de Puccini con la que recorrerá 40 teatros en España, Francia y Portugal, terminando en París en la Opera de Massy, con la que realizan esta puesta en escena en coproducción.

La Bohème es una de las óperas más populares y representadas del repertorio lírico universal y, con su representación, la compañía brinda homenaje a uno de los maestros de la ópera italiana. Este estreno de temporada cuenta con más de un centenar de artistas en directo, formados por solistas de trayectoria internacional, de la Orquesta Sinfónica Opera 2001 (con músicos de la Comunidad Valenciana) y la participación del Coro Lírico Siciliano, con la dirección de escena de Aquiles Machado y la dirección musical de Martin Mázik.

Imagen de "La Bohème" de Ópera 2001 / Antonio Limiñana

Próximas representaciones en los teatros de la provincia

Tras su estreno en Gandia y su paso por Madrid y Guadalajara, las citas programadas en la provincia son las siguientes:

25 de febrero - Teatro Municipal de Torrevieja

26 de febrero - Teatro Principal de Alicante

27 de febrero - Gran Teatro de Elche

14 de marzo - Auditori Teulada-Moraira

Sobre la ópera de Giacomo Puccini

La Bohéme se desarrolla en el Barrio Latino de París sobre el año 1830. Refleja todo el ambiente artístico y bohemio de la época y cuenta la historia de cuatro personajes: Rodolfo, un escritor, Mími, una costurera, Marcello, un pintor y Musetta, su amante. Todos ellos unidos por el amor, el desamor, la alegría, la tristeza y la miseria.

"Es una historia conmovedora que no deja indiferente a nadie y que llega directamente al corazón del público. Nuestra producción trasladará al público al ambiente parisino transmitiendo toda la emoción de esta maravillosa ópera", apunta indica Marie Ange Lainz, propietaria de Ópera 2001con Luis Miguel Lainz.

Estrenada el 1 de febrero de 1896 en el Teatro Regio de Turín bajo la batuta del joven Arturo Toscanini, la obra fue recibida con entusiasmo y consagró a Puccini como uno de los más grandes compositores de su época. Junto con Madama Butterfly y Tosca, La Bohème ocupa un lugar especial en el corazón del público por su humanidad y la intensidad de sus emociones. El libreto, escrito por Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, está basado en Scènes de la vie de bohème, una colección de historias de Henri Murger que retrata las vicisitudes de jóvenes artistas y soñadores en el París del siglo XIX.